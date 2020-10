Le secrétaire général de l'ONU exhorte à la paix les parties prenantes à la présidentielle en Guinée

19 Octobre 2020

New York, Etats-Unis, 19 octobre (Infosplusgabon) - A la veille de l'élection présidentielle en Guinée, le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a appelé tous les acteurs nationaux à faire en sorte que le scrutin se déroule de manière inclusive et pacifique.

M. Guterres a également appelé tous les dirigeants politiques et leurs partisans à s'abstenir de tout acte d'incitation, de tout langage incendiaire, de tout profilage ethnique et de toute violence.

Il a exhorté les forces de défense et de sécurité de ce pays de l’Afrique de l’Ouest à agir de manière responsable et avec la plus grande retenue.

"Le secrétaire général de l'ONU exhorte les dirigeants politiques et leurs partis à résoudre tout litige électoral qui pourrait survenir par des moyens légaux. Il réitère l'engagement des Nations unies à soutenir les efforts du pays pour promouvoir la cohésion nationale", a déclaré samedi Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU.

Douze candidats sont en lice pour la présidentielle du 18 octobre en Guinée, dont le président sortant, Alpha Condé.

FIN/INFOSPLUSGABON/TRF/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon