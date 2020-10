Vera Songwe de la CEA invite l’Afrique à investir dans la technologie numérique

18 Octobre 2020

Cotonou, Bénin, 17 octobre (Infosplusgabon) - La secrétaire exécutive de la Commission économique pour l’Afrique (CEA), Vera Songwe, invite l’Afrique à investir dans la technologie numérique pour ne laisser personne pour compte dans le cadre du lancement de l’Initiative sur le leadership des données en Afrique (ADLI).

«Pour rattraper le reste du monde et ne laisser personne pour compte, nous devons investir rapidement, plus rapidement et à grande échelle dans les infrastructures, en particulier dans la technologie numérique », indiqué Mme Songwe, dans un communiqué de son institution à l’issue du lancement de ce réseau de paires.

Pour Mme Songwe, les TIC et la transformation numérique sont l’affaire de tous et la création de valeur qui existe dans le secteur des TIC est cruciale pour la création de richesses et une Afrique plus prospère.

Bien que les ministres des TIC en soient les gardiens, l’Afrique a besoin de tous les acteurs dans tous les domaines (la santé, l’éducation, le secteur privé et la société civile) pour générer de la valeur, a-t-elle indiqué, soulignant que l’ADLI est une autre pierre de l’édifice consistant à essayer de faire avancer la transformation des données et des TIC sur le continent.

«Si nous ne trouvons pas les moyens de combler les écarts d’inégalité sur notre continent, nous nous retrouverons avec une société encore plus inégale, instable et capable de déclencher des troubles politiques et civils compromettant ainsi la relance », alerte-t-elle, en référence à la pandémie de nouveau coronavirus en cours.

L’ADLI est un réseau de pairs conçu pour et par les décideurs africains, les défenseurs des droits des consommateurs et les parties prenantes du secteur privé afin de garantir que l’économie des données favorise une croissance équitable et le progrès social à travers le continent.

Il s’agit, précise-t-on, d’un réseau d’apprentissage et d’échange entre pairs pour créer un «espace sûr» dynamique dans lequel les décideurs africains, les experts en droits numériques et les entrepreneurs peuvent apprendre ensemble les uns des autres, résoudre les problèmes ensemble et partager leurs expériences.

Il permet de construire une base d’expertise solide à travers le continent pour libérer en toute sécurité la valeur des données pour la prospérité et le progrès social, et contribuer à des initiatives plus larges telles que le cadre dirigé par l’Union africaine pour un programme de gouvernance des données en Afrique afin d’élaborer une politique de données complète pour le continent.

Il est soutenu par la CEA, la Commission de l’Union africaine, « Future State » et « Smart Africa ».

