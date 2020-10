Rwanda : L'entreprise néerlandaise, Masita, signe un accord de parrainage avec le club Mukura de Première division

Kigali, Rwanda, 17 octobre (Infosplusgabon) - Masita, une entreprise basée aux Pays-Bas, spécialisée dans la fabrication de maillots et de tenues de sport, a annoncé vendredi un accord de quatre ans pour devenir le principal partenaire et sponsor des maillots du club de Première division rwandaise, Mukura VS.

Ce partenariat, qui fait partie d'une vaste campagne de marketing menée par Masita pour faire connaître ses produits sur le club officiel et sur le site web et les médias du club, débutera au début de la saison 20/21 et verra également la marque Masita apparaître dans tout le stade de Huye, situé dans le sud du Rwanda.

Le secrétaire exécutif de Mukuva VS, Jérôme Gasana, a déclaré que le club est extrêmement fier d'avoir conclu un partenariat avec l'une des entités commerciales les plus intéressantes au niveau international.

Mukura a été le premier club rwandais à participer au niveau continental en 1982 à la Coupe des vainqueurs de coupe de la CAF et à la Coupe d'Afrique des clubs champions (aujourd'hui Ligue des champions de la CAF).

Le club a jusqu'à présent fait sept apparitions dans des compétitions de la Confédération africaine de football (CAF), dont cinq en Coupe des vainqueurs de coupe de la CAF et deux en Coupe de la CAF.

