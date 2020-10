La MANUL se félicite de l'arrestation d'un Libyen pour traite d'êtres humains et trafic de carburant

16 Octobre 2020

Tripoli, Libye, 16 octobre (Infosplusgabon) - La Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL) s'est félicitée de l'arrestation d'Abderrahman Milad, surnommé "al-Bija", par les forces de l'ordre du Gouvernement d'union nationale, estimant qu'il s'agit d'un pas vers la responsabilité, l'Etat de droit et le démantèlement des "réseaux criminels".

Dans un communiqué publié jeudi soir, la MANUL a précisé que "Milad figurait sur la liste du Comité des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU depuis juin 2018, pour son implication dans la traite des êtres humains et le trafic de carburant, comme son nom a été mentionné dans un bulletin spécial de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) et dans un mandat d'arrêt émis en avril 2019 par le parquet de Tripoli, pour trafic d'êtres humains et contrebande de carburant".

La Mission a ajouté que "ces arrestations constituaient une étape importante vers la justice pour des milliers de groupes vulnérables, à la fois les Libyens et les immigrés, et le renforcement du respect des droits de l'homme en Libye".

Elle a souligné "la nécessité d'un procès équitable, transparent et rapide pour Milad et toutes les personnes actuellement en détention provisoire", ajoutant qu'elle "s'est également engagée à poursuivre son partenariat avec les autorités libyennes compétentes pour garantir le respect de la procédure régulière et le respect de l'Etat de droit".

Le ministère libyen de l'Intérieur du Gouvernement d'union nationale a annoncé mercredi l'arrestation d'Abderrahman Salem Ibrahim Milad sur la base des enquêtes menées par le bureau du procureur général et du mandat d'arrêt contre lui, ainsi que de la publication d'un bulletin spécial d'INTERPOL, et à la demande du Comité des sanctions au Conseil sécurité.

FIN/INFOSPLUSGABON/TRF/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon