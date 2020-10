L'ONU organise demain vendredi un dialogue regroupant les jeunes libyens en prélude aux pourparlers politiques

15 Octobre 2020

Tripoli, Libye, 15 octobre (Infosplusgabon) - La Mission d’Appui des Nations Unies en Libye (MANUL) a appelé la jeunesse libyenne à l’intérieur et à l’extérieur du pays à participer à un dialogue ciblant 1.000 jeunes libyens qui sera lancé demain vendredi à 21 heures, sous le thème "Perspectives de paix en Libye".

"Restez à l'écoute pour le lancement d'une invitation ouverte aux jeunes de toute la Libye et aux jeunes libyens à l'extérieur du pays, à participer au premier dialogue élargi des jeunes avec la Mission", a annoncé un communiqué publié jeudi par la MANUL sur son site.

La même source a précisé que le dialogue se déroulera "en direct, avec les dernières techniques de communication, qui garantissent la préservation de la vie privée des participants et des participantes", expliquant que le nombre cible est de 1000 participants, dont les âges varient entre 18 et 30 ans.

La Mission onusienne a indiqué que ce dialogue fait partie du processus du Forum de dialogue politique libyen, qui se tiendra à Tunis début novembre, précisant qu'il organise des réunions et des consultations avec de larges segments de la société libyenne, et discutera de la vision de la jeunesse libyenne sur le processus de consolidation de la paix facilité par la mission dans ses trois volets politique, militaire et économique.

"Nous attirons votre attention sur le fait que le parcours de la jeunesse libyenne sera guidé par les opinions et les suggestions que vous donnerez dans ce débat", a précisé la MANUL.

Samedi dernier, Stéphanie Williams a annoncé la reprise des pourparlers approfondis entre la intra-libyen, sur la base de la Résolution n°2510 de 2020 du Conseil de sécurité qui a adopté les résultats de la Conférence de Berlin du 19 janvier sur la Libye. Elle est prévue début novembre en Tunisie, mais sera précédée par des rencontres virtuelles le 26 octobre courant.

Le Forum de dialogue politique libyen se tient selon un format mixte, à travers une série de sessions par communication vidéo, ainsi que par des réunions directes, en raison de la pandémie continue de coronavirus, et afin de protéger la santé des participants, selon la MANUL.

En général, le Forum de dialogue politique libyen vise à parvenir à une vision unifiée du cadre de gouvernance et des arrangements qui conduiront à la tenue d'élections nationales dans les plus brefs délais, afin de "restaurer la souveraineté de la Libye et la légitimité démocratique des institutions libyennes".

Les participants, proviennent des différentes composantes principales du peuple libyen, sur la base "des principes d'inclusivité et de représentation sociale géographique, ethnique, politique, tribale et équitable, avec un engagement ferme en faveur d'une participation significative des femmes et des jeunes libyens".

FIN/INFOSPLUSGABON/YDC/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon