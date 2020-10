Belgique: Un citoyen russe sanctionné par l'UE pour violation de la loi sur l'embargo des armes en Libye

15 Octobre 2020

Bruxelles, Belgique, 15 octobre (Infosplusgabon) - Le Conseil européen a imposé, ce jeudi, des mesures restrictives ciblées à l'encontre d'un Russe qui commet et soutient des actes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la Libye, notamment par des violations de l'embargo sur les armes décrété par les Nations unies.

"Les sanctions imposées à cette personne comprennent une interdiction de voyager et un gel des avoirs", a déclaré le Conseil, ajoutant qu'il est interdit aux personnes et entités de l'UE de mettre des fonds à la disposition des personnes figurant sur la liste.

Avec cette nouvelle désignation, l'UE a désormais imposé une interdiction de voyager à 16 personnes inscrites sur la liste et un gel des avoirs à 20 personnes et 19 entités.

Le Journal officiel de l'UE a publié le nom de la dernière personne ajoutée à la liste, à savoir Yevgeniy Viktorovich Prigozhin. Il l'a identifié comme un homme d'affaires russe ayant des liens étroits, y compris financiers, avec la société militaire privée Wagner Group.

M. Prigozhin est né le 1er juin 1961 à Leningrad (Saint-Pétersbourg). Selon le Journal officiel, il est engagé et apporte son soutien aux activités du groupe Wagner en Libye, qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du pays.

"En particulier, le Groupe Wagner est impliqué dans des violations multiples et répétées de l'embargo sur les armes en Libye établi dans la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies et transposé à l'article 1er de la décision (PESC) 2015/1333, y compris la livraison d'armes ainsi que le déploiement de mercenaires en Libye pour soutenir l'armée nationale libyenne. Le Groupe Wagner a participé à de multiples opérations militaires contre le gouvernement d'accord national approuvé par les Nations unies et a contribué à nuire à la stabilité de la Libye et à miner un processus pacifique", a déclaré le Journal.

Dans sa décision, le Conseil a déclaré qu'il "reste gravement préoccupé par la situation en Libye et en particulier par les actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Libye, notamment par les violations de l'embargo sur les armes décrété par les Nations unies, les abus et les violations des droits de l'homme ainsi que la tentative d'exportation illicite de pétrole à partir de la Libye".

Les sanctions de l'UE complètent et renforcent les sanctions adoptées par les Nations unies, qui comprennent l'embargo des Nations unies sur les armes et des mesures individuelles, dont celui sur les violations des droits de l'homme.

