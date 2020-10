Inauguration de l’immeuble du Ministère des Finances, le plus haut de Niamey

15 Octobre 2020

Niamey, Niger, 15 octobre (Infosplusgabon) - Le Président nigérien Issoufou Mahamadou a présidé ce jeudi la cérémonie officielle d’inauguration du nouvel immeuble du Ministère des Finances d’un coût de 25 milliards de FCFA.

L’Hôtel des Finances, avec ses 17 étages, érigés sur une superficie de 22.700 m2 en face du Lycée Issa Korombé, comprend plus de 600 bureaux, une Salle des Conférences, baptisée Salle des Conférences Saidou Sidibé, du nom de l'ancien Ministre des Finances décédé en août 2018.

Le nouvel immeuble comprend également une dizaine de salles de réunion, un Datacenter, 3 salles machines, une salle pilote, une salle d’archivage et une bibliothèque et un parking pouvant accueillir plus de 200 véhicules.

La réalisation de cette infrastructure ultra moderne s’inscrit dans le cadre de la modernisation de la Ville de Niamey et l’amélioration des conditions de travail des agents publics. Elle offre ainsi un cadre de travail moderne aux agents afin d’augmenter la productivité et la compétitivité du travail.

De même, la concentration en un lieu unique de tous les services offerts au public « permettra un gain de temps ainsi qu’une meilleure mutualisation des moyens et des systèmes d’information ».

Après la coupure du ruban et la visite guidée, le Président Issoufou Mahamadou, répondant à la presse nationale et internationale, s’est réjoui d’avoir présidé la cérémonie d’inauguration de « cette infrastructure qui a un double objectif : donner un cadre de travail optimal aux agents des régies financières et contribuer à la modernisation de la Ville de Niamey. »

« Dans le cadre du Programme de Renaissance, j’ai fixé une mission très claire aux régies financières : mobiliser les ressources internes et améliorer l’efficacité de la dépense », « pour réaliser les promesses que j’ai faites au peuple nigérien », a rappelé le Chef de l’Etat.

Ces promesses sont entre autres : assurer, financer la sécurité des nigériens, consolider nos institutions, réaliser des routes, des infrastructures énergétiques et de télécommunications etc, nourrir les nigériens avec l’Initiative 3 N, développer le capital humain du pays à travers l’éducation et la santé, créer les conditions d’accès à l’eau pour les populations, et surtout créer les emplois pour les jeunes.

« Cette mission (mobiliser les ressources internes et améliorer l’efficacité de la dépense) a été accomplie par les agents du ministère des finances avec honneur, a dit le Président de la République.

Parce que les recettes fiscales du pays, en 10 ans, ont été doublées, passant d’un niveau de recettes de 360 milliards de FCFA environ en 2010/2011, à près de 800 milliards de FCFA de mobilisations de ressources internes aujourd’hui, a-t-il expliqué.

Le Chef de l’Etat a saisi l’occasion pour saluer, féliciter et encourager les agents du Ministère des Finances pour les performances réalisées en termes de mobilisation des ressources internes et d’amélioration de l’efficacité de la dépense, même s’il y a encore des insuffisances, a-t-il souligné.

FIN/INFOSPLUSGABON/YDC/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon