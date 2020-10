Le ministre libyen de l'intérieur invite les pays européens à faire pression sur les soutiens de Haftar pour arrêter de semer la discorde

15 Octobre 2020

Tripoli, Libye, 15 octobre (Infosplusgabon) - Le ministre de l'Intérieur du gouvernement d'union nationale, Fathi Bachagha, a affirmé que les résultats de la Conférence de Berlin représentaient le début d'une solution politique en Libye, appelant les gouvernements européens, en particulier l'Allemagne, à "faire pression sur les pays soutenant Haftar afin d'arrêter de susciter la discorde et d'élargir le fossé entre les fils d'une même nation".

Cet appel est intervenu lors d’une réunion entre M. Bachagha et le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, lundi au siège du gouvernement d’accord national à Tripoli, selon un communiqué du ministère.

M. Bachagha a salué "les efforts du gouvernement allemand pour établir la paix et la sécurité en Libye, faisant référence au ralentissement de la production de pétrole en Libye à la division politique à laquelle le pays est témoin".

Le ministre libyen a évoqué la question de l'immigration illégale et de la traite des êtres humains comme un problème menaçant la sécurité de la région en particulier et de la Libye en général, indiquant que "la Libye porte encore à elle seule le fardeau de ce problème qui menace sa sécurité nationale".

Pour sa part, M. Maas a exprimé ses regrets face à ce qui s'est passé en Libye et la non mise en œuvre des résultats de la Conférence de Berlin, qui n'ont pas été traduits sur le terrain, soulignant la nécessité d'observer un cessez-le-feu immédiatement, la poursuite des combats ayant un impact négatif sur la production et l'exportation de pétrole libyen.

Le ministre allemand des Affaires étrangères a appelé, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue libyen, Mohamed Siala, les parties au conflit en Libye à reprendre les pourparlers directs, soulignant l'attachement de son pays aux recommandations de la Conférence de Berlin.