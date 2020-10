Mauritanie: création d'un Groupe Parlementaire d'Amitié mauritano-marocaine

15 Octobre 2020

Nouakchott, Mauritanie, 15 octobre (Infosplusgabon) - Les locaux de l’Assemblée Nationale de Mauritanie ont abrité mercredi après midi, la cérémonie de lancement des activités d’un groupe parlementaire d’amitié mauritano-marocain, a-t-on constaté.

Ce groupe est composé de 20 députés, et placé sous la présidence de Mme Fatimetou mint Mahfoud ould Khattri, issue des rangs de l’Union Pour la République (UPR-principal parti de la majorité).

Son objectif est « de contribuer au renforcement de la coopération entre les pays frères ».

Dans une allocution prononcée au cours de la cérémonie de lancement, Hamada ould Meimou, premier vice-président de l’assemblée nationale, a rappelé « que la Mauritanie et le royaume frère du Maroc, sont liés par des relations qui remontent à plusieurs siècles. Sur cette base, les 2 pays ont fondé une coopération fructueuse reflétant la solidarité et la diversité des liens ».

Fatimetou mint Mahfoud ould Khattri, présidente du groupe parlementaire d’amitié mauritano-marocaine, a expliqué que « la Mauritanie et le Maroc sont liés par des relations très anciennes et œuvrent à leur renforcement, pour consolider les bases d’une coopération fructueuse dans tous les domaines. La création du Groupe Parlementaire d’Amitié mauritano Marocaine vise à donner une nouvelle impulsion à ces rapports et à explorer et identifier, tous les domaines et toutes les opportunités pour son renforcement », insistant au passage sur l’importance du rôle de la diplomatie parlementaire.

Pour sa part, l’ambassadeur du Maroc, Hamid Chaba, a mis en avant « le rôle que peut jouer ce groupe parlementaire d’amitié mauritano marocaine dans le renforcement et la consolidation de l’édifice des relations bilatérales.

Des relations fondées sur des bases fortes et des liens de fraternité, qui constituent un appui essentiel et constant, de nature à éviter tout ce qui peut nuire aux objectifs escomptés ».

