Coronavirus : Le président du GBM déclare que l'extrême pauvreté pourrait augmenter d'ici 2021

Washington, États-Unis, 15 octobre (Infosplusgabon) - La pandémie de la COVID-19 et la récession économique sont à l'origine d'inégalités désespérées, a déclaré mercredi le président du Groupe de la Banque mondiale (GBM), David Malpass, lors de la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G20.

Il a déclaré que la récession dans les économies avancées est moins grave que ce que l'on craignait, mais que dans la plupart des économies en développement, elle s'est transformée en dépression, en particulier pour les plus pauvres.

Ainsi, l'extrême pauvreté pourrait augmenter de 150 millions d'ici 2021.

M. Malpass a rappelé que lors des réunions ministérielles du printemps, la Banque mondiale et ses partenaires ont pu lancer des programmes d’urgence sanitaire dans 111 pays et initier une vague de dons et de prêts hautement concessionnels qui atteindraient les limites de la structure du capital et de l’autorité d’engagement.

"Dans le cadre de cet effort, nous prévoyons fournir plus de 50 milliards de dollars en subventions ou en crédits hautement concessionnels d'ici juin 2021, ce qui contribuera à fournir d'importants flux positifs nets aux pays et aux populations les plus pauvres et les plus fragiles", a-t-il déclaré.

Le G20 avait également approuvé en mars un programme essentiel d'allègement de la dette des pays les plus pauvres, donnant ainsi une lueur d'espoir aux populations. L'initiative de suspension du service de la dette (Debt Service Suspension Initiative, DSSI) a permis d'augmenter les ressources budgétaires de plus de 40 pays et de créer plus de transparence sur le lourd poids de la dette.

Cette semaine, la Banque a publié davantage de données granulaires sur les débiteurs et les créanciers, affirmant qu'elles permettront d'identifier les problèmes et de travailler à la viabilité.

"Nos objectifs en matière d'allégement de la dette lors des réunions de printemps étaient clairs : des économies budgétaires pour les pays les plus pauvres, une plus grande transparence de la dette et une voie à suivre pour les pays en difficulté. Nous faisons des progrès, mais ils sont loin d'être suffisants. L'extension de l'IDSD décidée aujourd'hui est la bienvenue, et la feuille de route a été renforcée de manière importante.

"Toutefois, certains problèmes fondamentaux liés à l'initiative DSSI ne sont toujours pas résolus, notamment le manque de participation des créanciers privés et la participation incomplète de certains créanciers bilatéraux officiels", a souligné M. Malpass.

Il a expliqué que le plus grand défi est la nécessité de regarder au-delà de la DSSI. Il est important de noter que la DSSI rééchelonne les paiements à l'avenir mais ne les réduit pas. Les intérêts s'accumulent rapidement sur les montants reportés, laissant les pays encore plus endettés.

L'ISSD a été un palliatif pour fournir des ressources budgétaires et une plus grande transparence, en attendant qu'une solution à plus long terme à la crise de la dette puisse être élaborée.

Lors des crises de la dette passées, les pays en difficulté avaient tendance à passer par une série de rééchelonnements inefficaces qui les laissaient plus faibles. Les créanciers peuvent finalement leur permettre de passer à un processus de réduction de la dette, mais à un coût énorme pour les pauvres.

Compte tenu de l'urgence de la crise de la dette, le FMI et la Banque mondiale ont proposé un plan d'action conjoint sur la réduction de la dette pour les pays les plus endettés de l'AID.

M. Malpass a déclaré que la proposition sera discutée cette semaine avec les gouverneurs lors des assemblées annuelles. "Il est urgent d'avancer rapidement sur un cadre car le risque de défaillances désordonnées augmente", a-t-il averti.

Il a déclaré mardi que le conseil d'administration de la Banque a approuvé une enveloppe de 12 milliards de dollars pour étendre sa réponse rapide à la COVID pour l'achat et la distribution de vaccins, tests et traitements pour la COVID-19.

"L'ampleur des défis à venir est stupéfiante, nous devons donc faire plus. Avec le soutien de ses actionnaires, l'IDA a concentré au maximum les ressources de l'IDA-19, ce qui constitue un élément clé de l'augmentation de nos engagements pour cet exercice".

Toutefois, le président du GBM a souligné que les prêts de l'IDA devraient diminuer, au cours des deux prochaines années, même si les dernières prévisions, y compris celles qui viennent d'être annoncées par le FMI, suggèrent que la réduction de l'activité économique se prolongera bien au-delà de ces années.

"Nous proposons aux représentants de l'IDA, dans le courant du mois, un paquet de financement d'urgence COVID supplémentaire de 25 milliards de dollars. Nous vous serons reconnaissants, comme toujours, pour votre soutien", a-t-il ajouté.

