Gambie : L'UE lance deux nouveaux projets pour protéger les immigrés clandestins

15 Octobre 2020

Banjul, Gambie, 15 octobre (Infosplusgabon) - Dans le cadre de sa coopération avec la Gambie sur la gestion des migrations, l'Union européenne (UE) a lancé deux nouveaux projets régionaux pour soutenir la protection des migrants, notamment des enfants, des femmes et des jeunes, le long des routes migratoires.

Une déclaration, remise mercredi, a révélé que la première réunion du comité directeur conjoint a regroupé de hauts fonctionnaires du gouvernement.

Selon la déclaration, le premier projet, mis en œuvre par l'ONG Save the Children, dans le cadre d'une intervention régionale dans quatre pays avec Terre des Hommes, améliorera la protection des enfants et des jeunes migrants le long des routes migratoires, en particulier ceux qui sont exposés à la violence physique et sexuelle, aux abus, à l'exploitation, au trafic et à d'autres violations de leurs droits.

"Environ 4.500 enfants de moins de 18 ans et jeunes jusqu'à 25 ans auront accès à des services institutionnels et communautaires renforcés de qualité, répondant à leurs besoins de protection. Ils bénéficieront également d'une assistance adaptée à Soma, dans la région de Lower River, et à Farafenni, dans la région de North Bank.

"Le projet soutient également le renforcement des capacités et la coordination des acteurs communautaires et institutionnels", a révélé la déclaration.

La déclaration a également révélé que le projet de la Croix-Rouge espagnole, mis en œuvre par la Croix-Rouge gambienne, vise à soutenir et à protéger les migrants les plus vulnérables le long de leur route migratoire et à leur fournir un meilleur accès aux services de base.

"Le projet vise également à renforcer les capacités des acteurs institutionnels et locaux à fournir des services de protection aux migrants qui en ont besoin. Le projet est mis en œuvre dans la région de la côte ouest, la municipalité de Kanifing et la région de l'Upper River.

"Il se concentre sur les besoins de base tels que la santé, l'hébergement temporaire, le soutien psychosocial, les conseils juridiques, l'accès à la nourriture et aux articles d'hygiène de base", a révélé la déclaration.

Trois points fixes de service humanitaire sont installés dans chaque région, et une équipe mobile est disponible pour aider les migrants secourus et interceptés en mer, selon le communiqué.

"Ces deux nouveaux projets réaffirment l'engagement durable de l'Union européenne en faveur de la protection des migrants dans toutes ses dimensions, avec un accent particulier sur les plus vulnérables, notamment les enfants, les femmes et les jeunes. Nous sommes heureux de l'engagement des ONG et des acteurs de la société civile en Gambie à relever les défis communs pour protéger les migrants les plus vulnérables". "Je souhaite beaucoup de succès à nos deux partenaires de mise en œuvre et je remercie les autorités gambiennes pour leur coopération continue", a déclaré l'ambassadeur sortant de l'Union européenne en Gambie, Attila Lajos.

"Les deux nouveaux projets complètent l'initiative conjointe UE-OIM pour la protection et la réintégration des migrants, qui est mise en œuvre en Gambie depuis 2017 pour soutenir la réintégration durable des migrants de retour. Ces trois projets, financés par le Fonds d'affectation spéciale d'urgence de l'UE pour l'Afrique, sont mis en œuvre en partenariat étroit avec le gouvernement gambien et les autorités compétentes aux niveaux national et régional", a-t-il ajouté.

