La Tunisie engagée dans un travail africain commun pour la paix sur le continent, selon M. Jerandi

15 Octobre 2020

Tunis Tunisie, 15 octobre (Infosplusgabon) - Le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Othman Jerandi a réitéré mercredi l'engagement de son pays dans le travail africain commun et dans l'exécution des projets africains pour réaliser la paix et le bien-être des peuples du continent.

Cité par un communiqué du ministère tunisien des Affaires étrangères, M. Jerandi a informé, lors d'une intervention en vidéoconférence, ses homologues qui prennent part au 37ème Conseil exécutif de l'Union africaine, de la tenue, début novembre en Tunisie du dialogue politique libyo-libyen.

Parlant de la position de la Tunisie à l'égard de la question libyenne, Othman Jerandi a rappelé que son pays reste neutre et œuvre pour parvenir à une solution politique libyo-libyenne sur la base du respect de l'unité et de la souveraineté de la Libye, loin des interventions étrangères.

Le chef de la diplomatie tunisienne a appelé les pays africains à continuer à soutenir le dialogue politique entre les différentes parties libyennes pour une Libye sécurisée, prospère et unie de façon à contribuer à l'instauration de la paix dans la région et dans toute l'Afrique.

Le Conseil exécutif de l'Union africaine examine plusieurs questions politiques, notamment celle liée à la réforme de l'UA par l'adoption d'une nouvelle structure de la Commission de l'Union.

Le Conseil se penchera aussi sur les candidatures africaines à des postes internationaux à travers le rapport de la commission des candidatures, réunie le 12 octobre sous la présidence du ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, indique le communiqué.

