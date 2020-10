L'île Maurice célèbre la Journée mondiale de la normalisation

15 Octobre 2020

Moka, Maurice, 15 octobre (Infosplusgabon) - Les normes internationales jouent un rôle important dans le changement climatique, une question qui nécessite des solutions coordonnées au niveau international afin d'aider les pays à évoluer vers une économie à faible émission de carbone.

C'est ce qu'a déclaré le ministre mauricien du développement industriel, des PME et des coopératives, M. Soomilduth Bholah, mercredi, lors d'une célébration marquant la Journée mondiale de la normalisation à Moka, au Sud de Port Louis.

La Journée mondiale de la normalisation, célébrée le 14 octobre de chaque année, rend hommage aux milliers d'experts du monde entier qui élaborent les accords techniques publiés en tant que normes internationales. Le thème de 2020 est "Protéger la planète grâce aux normes".

L'événement organisé à Maurice, a été célébré dans le but de sensibiliser le public à l'importance de la normalisation dans l'économie.

Le ministre a indiqué que la lutte contre le changement climatique est l'un des 17 objectifs de développement durable qui composent l'Agenda 2030 des Nations Unies.

"Cela exige des pays qu'ils prennent des mesures drastiques pour intégrer les politiques de lutte contre le changement climatique dans leurs politiques nationales, d’éduquer leurs citoyens et de renforcer leur résilience et leur capacité d'adaptation aux changements qui ne peuvent plus être prévenus".

M. Bholah a appelé à la nécessité de saisir les opportunités d'investissements verts tels que les énergies renouvelables, les logements intelligents, les marchés publics écologiques et les transports publics guidés par les principes et les normes de production et de consommation durables.

Un responsable du Mauritius Standards Bureau (MSB) a déclaré que les normes et la normalisation font désormais partie de la pensée dominante en tant qu'outil principal pour atténuer le changement climatique et assurer le développement durable.

Selon lui, le MSB joue un rôle de premier plan dans la promotion et l'encouragement de la normalisation pour un tourisme durable, qui est un élément essentiel de la politique d'écologisation du secteur de l’hôtellerie, du tourisme et de l'agriculture verte, entre autres.

