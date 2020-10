Etats-Unis : Le FMI prévoit une récession "moins sévère" mais "toujours profonde" à l'ombre de la COVID-19

14 Octobre 2020

Washington, DC, États-Unis, 14 octobre (Infosplusgabon) - Dans l'ombre de la pandémie de COVID-19 et de son impact continu, l'économie mondiale pourrait connaître une récession "un peu moins grave, bien que toujours profonde" jusqu'en 2020, a prévu le Fonds monétaire international (FMI) dans ses dernières perspectives économiques mondiales.

Cette révision est motivée par un produit intérieur brut (PIB) meilleur que prévu au deuxième trimestre dans les grandes économies avancées, a indiqué le FMI, qui note également une croissance plus forte que prévue en Chine et des signes d'une reprise plus rapide au troisième trimestre.

"Les résultats auraient été beaucoup plus faibles si des mesures fiscales, monétaires et réglementaires importantes, rapides et sans précédent n'avaient pas été prises pour maintenir le revenu disponible des ménages, protéger les flux de trésorerie des entreprises et soutenir l'offre de crédit", a déclaré Gita Gopinath, conseiller économique et directeur de recherche au FMI, dans l'avant-propos du rapport.

"Collectivement, ces actions ont jusqu'à présent empêché une répétition de la catastrophe financière de 2008-2009", a-t-elle ajouté, selon une déclaration des Nations Unies.

Selon le rapport, avec la pandémie de la COVID-19 qui continue de se propager, de nombreux pays ont ralenti la réouverture et certains rétablissent un verrouillage partiel. Si la reprise en Chine a été plus rapide que prévue, la longue remontée de l'économie mondiale vers les niveaux d'avant la pandémie reste parsemée d'obstacles.

La croissance mondiale devrait maintenant s'établir à -4,4% en 2020, soit une contraction moins grave que celle prévue dans la mise à jour de juin du FMI. En 2021, la croissance mondiale devrait atteindre 5,2%, soit un peu moins que ce qui était prévu dans la mise à jour de juin, ce qui reflète le ralentissement plus modéré prévu pour 2020.

Après la contraction en 2020 et la reprise en 2021, le niveau du PIB mondial en 2021 devrait être "modérément" supérieur de 0,6% à celui de 2019, selon le rapport, ajoutant que les projections de croissance impliquent des écarts de production négatifs importants et des pertes d'emploi croissantes cette année et en 2021, tant dans les économies avancées que dans les économies émergentes.

Après 2021, la croissance mondiale devrait progressivement se ralentir pour atteindre environ 3,5% à moyen terme, ce qui n'implique que des progrès limités vers la croissance prévue pour 2020-25 avant la pandémie.

Le rapport note que l'incertitude entourant la projection de base est "inhabituellement grande".

Les prévisions reposent sur des facteurs économiques et de santé publique qui sont intrinsèquement difficiles à prévoir, ajoute-t-il, notant le cheminement incertain de la pandémie, la réponse de santé publique nécessaire et la manière dont les pays réagissent, notamment dans les secteurs économiques à forte intensité de contact.

Les sources d'incertitude comprennent également l'ampleur des retombées mondiales de la faiblesse de la demande, du tourisme et des envois de fonds, ainsi que l'incertitude quant aux dommages causés au potentiel de l'offre - qui dépendra du niveau du choc pandémique, de l'ampleur et de l'efficacité de la réponse politique.

Compte tenu de la gravité de la récession et du retrait éventuel des mesures de soutien d'urgence et des protections sociales dans certains pays, l'augmentation des faillites pourrait aggraver les pertes d'emplois et de revenus. En outre, les craintes relatives à la reprise financière pourraient déclencher un arrêt soudain des nouveaux prêts aux économies vulnérables.

