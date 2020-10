Le bilan de l’opération "Bourrasque" est très positif (ambassadeur de France)

14 Octobre 2020

Niamey, Niger, 14 octobre (Infosplusgabon) – Le bilan de la dernière opération militaire « Bourrasque » qui a mobilisé plus de 3.000 hommes sur le terrain (Nigériens, Français, Maliens et autres alliés) a été très positif, a indiqué mercredi à la presse, l’ambassadeur de France au Niger, Alexandre Garcia.

« Nous avons fait le point sur les opérations menées sur le terrain. Le bilan est très positif, notamment la dernière opération en cours désignée « Bourrasque » qui a mobilisé plus de 3.000 hommes sur le terrain (Nigériens, Français, Maliens et autres alliés) », a précisé M. Garcia à l’issue d’une réunion avec le chef de l’Etat nigérien, Issoufou Mahamadou.

Le président nigérien, Issoufou Mahamadou, a présidé ce mercredi au Palais de la Présidence, la réunion bimensuelle du Comité de Suivi de la mise en œuvre de la Feuille de Route de Nouakchott.

Cette feuille de route, rappelle-t-on, est relative aux engagements de Pau, en France, qui ont été renouvelés et réaménagés le 30 juin 2020 à Nouakchott, en Mauritanie lors d’un Sommet, par les chefs d’État du G5 Sahel et leur homologue de France.

«Nous avons noté le niveau exceptionnel du partenariat entre les forces armées nigériennes et françaises et les autres alliés. C’est vraiment une fraternité d’armes qui s’est mise en place, le bilan est extrêmement positif, les résultats sont concrets et le moral est très bon », s’est réjoui l’ambassadeur de France au Niger.

« Nous espérons que cette opération, qui va s’étaler sur plusieurs semaines, permettra d’obtenir de très bons résultats », a-t-il ajouté.

Outre les questions militaires, la réunion a examiné les questions de développement dont le soutien de quatre millions d’euros de l’Agence française de développement (AFD) pour faire face au regroupement des élèves, a précisé le diplomate français.

Des écoles ayant été détruites dans les régions en crise et dans celles attaquées par les terroristes, la France va fournir les moyens pour aider le Niger à scolariser, à ré scolariser le plus rapidement possible les enfants dans ces zones, a-t-il affirmé.

« Nous avons parlé de beaucoup d’autres sujets dans une ambiance très constructive et très positive », a-t-il ajouté.

