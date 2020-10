Etats-Unis : La pandémie constitue un "défi sans précédent" pour les conditions sanitaires, sociales, et économiques, selon un groupe d'agences onusiennes

14 Octobre 2020

New York, États-Unis, 14 octobre (Infosplusgabon) - La pandémie de COVID-19 a non seulement entraîné une "perte dramatique" en vies humaines, mais constitue également un "défi sans précédent" pour la santé publique, les systèmes alimentaires et l'emploi, a déclaré mardi, un groupe de grandes agences des Nations Unies.

Dans une déclaration commune, l'Organisation internationale du travail (OIT), l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le Fonds international de développement agricole (FIDA) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont souligné que des dizaines de millions de personnes risquent de tomber dans l'extrême pauvreté.

"Le temps est venu de faire preuve de solidarité et de soutien au niveau mondial, en particulier à l'égard des plus vulnérables de nos sociétés, notamment au niveau des pays émergents et en développement", selon la déclaration.

"Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons surmonter les effets sanitaires, sociaux et économiques interdépendants de la pandémie et empêcher qu'elle ne dégénère en une catastrophe humanitaire et de sécurité alimentaire prolongée, avec la perte potentielle des gains de développement déjà réalisés".

La pandémie a décimé les emplois et mis en danger des millions de moyens de subsistance, ont attesté les agences de l'ONU.

Soulignant que "des millions d'entreprises sont confrontées à une menace existentielle", elles ont indiqué que près de la moitié des 3,3 milliards de travailleurs dans le monde risquent de perdre leurs moyens de subsistance.

Incapables de gagner un revenu pendant les périodes de fermeture et sans protection sociale ou soins de santé suffisants, les travailleurs de l'économie informelle sont particulièrement vulnérables - beaucoup sont impuissants à se nourrir et à nourrir leur famille.

Dans le même temps, des millions de travailleurs agricoles salariés et indépendants sont confrontés à des niveaux élevés de pauvreté, de malnutrition et de mauvaise santé.

Avec des revenus faibles ou irréguliers et sans aide sociale, beaucoup sont incités à continuer à travailler dans des conditions dangereuses, s'exposant ainsi et avec leurs familles, à des risques supplémentaires.

En outre, au milieu des pertes de revenus, les agences ont signalé qu'elles pouvaient recourir à des stratégies peu judicieuses, comme la vente de biens à la sauvette, les prêts prédateurs ou le travail des enfants.

"Les travailleurs agricoles migrants sont particulièrement vulnérables, car ils sont confrontés à des risques dans leurs transports, leurs conditions de travail et de vie et luttent pour accéder aux mesures de soutien mises en place par les gouvernements", selon la déclaration.

La pandémie a également mis à nu la fragilité de l'ensemble du système alimentaire. La fermeture des frontières, les restrictions commerciales et les mesures de confinement ont perturbé les chaînes d'approvisionnement alimentaire nationales et internationales et réduit l'accès à des régimes alimentaires sains, sûrs et diversifiés.

Les agences des Nations Unies ont souligné que des stratégies à long terme doivent être élaborées pour "relever les défis auxquels sont confrontés les secteurs de la santé et de l'agroalimentaire", en accordant la priorité à la sécurité alimentaire sous-jacente, aux problèmes de malnutrition, à la pauvreté rurale et aux protections sociales, entre autres.

L'ONU s'est engagée à mettre en commun son expertise et son expérience pour aider les pays à répondre à la crise et à atteindre les objectifs de développement durable (SDG). "Nous devons reconnaître cette opportunité de mieux reconstruire", souligne la déclaration.

La seule façon de protéger la santé humaine, les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et la nutrition tout en assurant une "nouvelle normalité", est de "repenser l'avenir de notre environnement et de s'attaquer au changement climatique et à la dégradation de l'environnement avec ambition et urgence", souligne la déclaration commune.

