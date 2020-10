Coronavirus : La Banque mondiale approuve 12 milliards de dollars pour les vaccins

14 Octobre 2020

Washington, Etats-Unis, 14 octobre (Infosplusgabon) - Le conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé une enveloppe de 12 milliards de dollars pour les pays en développement afin de financer l'achat et la distribution de vaccins, de tests et de traitements contre la COVID-19 pour leurs citoyens.

Ce financement, qui vise à soutenir la vaccination d'un milliard de personnes, fait partie d'une enveloppe globale du Groupe de la Banque mondiale (GBM) de 160 milliards de dollars qui doit s’étaler jusqu'en juin 2021 pour aider les pays en développement à lutter contre la pandémie de COVID-19, a annoncé la Banque dans un communiqué de presse publié, mardi.

Selon le communiqué, cette enveloppe financière vient s'ajouter aux programmes de réponse d'urgence COVID-19 de la Banque mondiale qui touchent déjà 111 pays. Ce package permet de signaler à la recherche et à l'industrie pharmaceutique que les citoyens des pays en développement doivent également avoir accès à des vaccins COVID-19 sûrs et efficaces.

Il fournira également un financement et un soutien technique pour que les pays en développement puissent se préparer à déployer des vaccins à grande échelle, en coordination avec des partenaires internationaux. Dans la mise en œuvre du programme, la Banque mondiale soutiendra les efforts multilatéraux actuellement menés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et COVAX, une initiative mondiale visant à travailler avec les fabricants de vaccins pour offrir aux pays du monde entier un accès équitable à des vaccins sûrs et efficaces.

"Nous étendons et développons notre approche accélérée pour faire face à l'urgence de la COVID afin que les pays en développement aient un accès juste et équitable aux vaccins", a déclaré le président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass.

"L'accès à des vaccins sûrs et efficaces et à des systèmes de distribution renforcés est essentiel pour modifier le cours de la pandémie et aider les pays qui subissent des impacts économiques et fiscaux catastrophiques à se diriger vers une reprise résiliente".

Les pays en développement disposeront de différents moyens pour acquérir et fournir les vaccins approuvés. L'approche s'appuie sur l'importante expertise du GBM en matière de soutien aux programmes de vaccination à grande échelle contre les maladies évitables par la vaccination, ainsi qu'aux programmes de santé publique visant à lutter contre les maladies infectieuses telles que le VIH, la tuberculose, le paludisme et les maladies tropicales négligées.

En plus de l'achat de vaccins contre la COVID-19, le financement de la GBM aidera les pays à accéder aux tests et aux traitements COVID-19, et à développer les capacités de vaccination pour aider les systèmes de santé à déployer les vaccins efficacement. Cela comprend la gestion de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique pour la manipulation du stockage des vaccins, la formation des vaccinateurs et des campagnes de communication et de sensibilisation à grande échelle pour atteindre les communautés et les ménages.

Le nouveau financement s'appuie sur le programme de santé plus large de la Banque mondiale, qui se concentre sur le renforcement des systèmes de santé et la prestation de services de santé. Le solide réseau de conseils techniques et de capacité de soutien à la mise en œuvre de la Banque, qui travaille déjà sur le terrain dans de nombreux pays en développement avec des organismes partenaires, contribuera à renforcer encore ces systèmes.

La Société financière internationale (SFI), la branche du secteur privé du GBM, investit également dans la fabrication de vaccins par le biais de sa plateforme mondiale pour la santé, dotée de 4 milliards de dollars. L'objectif est d'encourager la production accélérée de vaccins et de produits thérapeutiques COVID-19 dans les économies avancées comme dans les économies en développement, et de veiller à ce que les marchés émergents aient accès aux doses disponibles.

