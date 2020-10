Un envoyé spécial des Nations Unies salue les progrès réalisés vers la coopération dans la région des Grands Lacs

14 Octobre 2020

Nairobi, Kenya, 14 octobre (Infosplusgabon) - Alors même qu'ils sont confrontés à la pandémie de la COVID-19, les pays de la région des Grands Lacs africains continuent d'améliorer leur coopération politique, sécuritaire et économique, conformément à un accord-cadre pour 2013, a déclaré mardi, l'envoyé spécial des Nations Unies, Huang Xia, au Conseil de sécurité.

"Malgré les défis qui restent à relever et la pandémie qui n'en est pas le moindre, les peuples et les pays de la région des Grands Lacs continuent à faire preuve d'une grande résilience et d'une grande détermination à aller de l'avant", a-t-il déclaré, informant les ambassadeurs par vidéoconférence depuis Nairobi, la capitale kényane.

On signale que M. Xia a donné son dernier briefing au Conseil en avril. Il a indiqué qu'au cours des derniers mois, la situation dans la région était restée stable et que des progrès encourageants avaient été réalisés.

Une déclaration des Nations Unies a indiqué que l'envoyé a souligné les récents développements politiques tels que le transfert pacifique du pouvoir au Burundi suite aux élections de mai, et un mini sommet au début de ce mois sur la sécurité et la coopération économique organisé par les dirigeants de la République démocratique du Congo (RDC), de l'Angola, de l'Ouganda et du Rwanda.

"Je me félicite également du fait que les pays de la région utilisent des moyens diplomatiques et des mécanismes régionaux pour résoudre leurs différends, comme on peut le voir dans la résolution du conflit frontalier entre la RDC et la Zambie", a-t-il déclaré.

"L'engagement du Rwanda et de l'Ouganda à poursuivre le processus de normalisation de leurs relations grâce aux bons offices de l'Angola et de la RDC en est un autre exemple positif".

Toutefois, M. Xia a exprimé son inquiétude face à l'instabilité persistante dans l'Est de la RDC, où les groupes armés "continuent d'être la cause de souffrances humaines intolérables". Il a appelé à une action renforcée du Conseil de sécurité.

"L'impunité dont jouissent les responsables de ces crimes traumatise les populations et affecte négativement les relations entre ces pays", a-t-il déclaré. "Nous devons donc renforcer nos efforts pour lutter contre l'impunité".

M. Xia a également présenté des initiatives visant à soutenir la mise en œuvre du cadre de paix, de sécurité et de coopération signé en 2013, qui vise à s'attaquer aux causes profondes des conflits et des cycles récurrents de violence dans l'Est de la RDC et dans la région des Grands Lacs.

Son travail ici s'articule autour de cinq priorités, dont la mobilisation du soutien international au lendemain de la pandémie.

"Les ressources mobilisées pour les pays, ou pour la région, ont été jusqu'à présent importantes, mais sont encore considérées comme insuffisantes par le FMI (Fonds monétaire international)", a-t-il indiqué.

"Afin de relancer réellement la situation de manière ambitieuse, j'appelle à nouveau les partenaires internationaux à faciliter des options d'allégement financier adaptées aux besoins des pays, y compris, mais sans s'y limiter, les initiatives d'allégement et de restructuration de la dette".

M. Xia a également évoqué ses autres efforts diplomatiques qui consistent notamment à favoriser le dialogue et à promouvoir des mesures non militaires en matière de sécurité, tels que des programmes de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des anciens combattants.

Cette année marque le 20e anniversaire d'une résolution historique du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité. L'envoyé des Nations Unies a fait remarquer que certains pays des Grands Lacs comptent parmi les pays où la représentation des femmes au parlement est importante, bien que des difficultés persistent.

