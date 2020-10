Une association kényane co-lauréate du Prix UNESCO pour l’éducation des filles et des femmes 2020

14 Octobre 2020

Paris, France, 14 octobre (Infosplusgabon) – L’association kényane Girl Child Network of Kenya est distinguée du Prix de l'UNESCO pour l'éducation des filles et des femmes 2020 pour son modèle en matière d'éducation permettant à faire progresser l'accès à une éducation primaire de qualité pour les enfants vulnérables, notamment les filles, dans les zones les plus difficiles d'accès du Kenya.

Girl Child Network of Kenya, co-lauréate avec la Fondation Shilpa Sayura du Sri Lanka, est reconnue pour son projet, Our Right to Learn - Reaching the Unreached, qui donne accès à une éducation primaire de qualité aux enfants vulnérables, y compris les filles n'ayant pas accès à l'enseignement primaire ou qui ne peuvent pas le terminer.

« Depuis 2012, le projet a touché 51 936 enfants dans 240 écoles primaires, dont 25 937 filles, grâce à des programmes d'éducation, des installations scolaires adaptées au genre et au handicap et une mobilisation sociale au niveau de la communauté, transformant ainsi les attitudes négatives qui font obstacle à l'éducation des filles », souligné l’UNESCO dans un communiqué rendu public, lundi.

Les deux organisations, qui recevront chacune 50 000 dollars pour l'aider à poursuivre son travail en faveur de l'éducation des filles et des femmes et dont l'attribution du prix a coïncidé avec la Journée internationale de la petite fille, le 11 octobre, ont été sélectionnées parmi les candidatures soumises par les États membres de l'UNESCO et les organisations non gouvernementales partenaires.

Le prix de l'UNESCO pour l'éducation des filles et des femmes, créé en 2015 par le Conseil exécutif de l'UNESCO et financé par le gouvernement chinois, contribue directement à la réalisation d'une éducation universelle de qualité, qui fait partie des objectifs de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030.

Il a été décerné jusqu'à présent à dix lauréates de toutes les régions du monde, ce qui a permis de sensibiliser aux bonnes pratiques en matière d'éducation des filles et des femmes et de renforcer les engagements au niveau mondial.

FIN/INFOSPLUSGABON/FDC/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon