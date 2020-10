La SADC commémore les contributions de Nyerere au bloc

14 Octobre 2020

Gaborone, Botswana, 14 octobre (Infosplusgabon) - La Communauté de développement de l'Afrique australe (Southern African Development Community, SADC) a rendu un vibrant hommage à l'ancien président de Tanzanie, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, pour avoir jeté des bases solides pour l'unité, la paix, la liberté et les développements socio-économiques dans la région.

Le Dr. Stergomena Lawrence Tax, secrétaire exécutif de la SADC, a tenu ces propos mardi lors de l’hommage rendu par la région à feu Nyerere.

"A l’occasion de la célébration du leadership de Mwalimu Nyerere et son dévouement à la libération et au développement socio-économique, je souhaite souligner que le plus grand honneur que nous pouvons tous faire à ce grand fils de l'Afrique est de porter la vision de la paix, de la liberté, de la réconciliation, de la cohésion sociale, de la solidarité, de la résilience et du développement pour les générations à venir", a déclaré le Dr Tax.

Elle a ajouté que l'on se souviendra toujours de Nyerere pour son soutien sans faille à l'indépendance et à la liberté totales de nombreux pays africains, qui lui a valu le respect et l'admiration en Afrique et au-delà.

"Nous voyons l'empreinte de Mwalimu Nyerere à travers le continent africain pour le rôle essentiel qu'il a joué avec d'autres éminents dirigeants africains pour établir l'Organisation de l'unité africaine (OUA) en 1963, qui est devenue plus tard l'Union africaine en 2002", a déclaré le Dr Stergomena.

Aujourd'hui, 21 ans après la disparition de l'icône du bloc, la SADC estime que son histoire serait incomplète sans une mention spéciale de Mwalimu Julius Nyerere qui, aux côtés d'autres dirigeants, avait fondé les États de la ligne de front et la Conférence pour la coordination du développement de l'Afrique australe (SADCC) en 1980.

Cette année, la SADC commémore son 40ème anniversaire depuis sa création.

