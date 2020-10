Le gouvernement nigérian se plie aux demandes des manifestants de #ENDSARS sur les brutalités policières, les exécutions extrajudiciaires, l'extorsion et l'intimidation

14 Octobre 2020

Abuja, Nigeria, 14 octobre (Infosplusgabon) – Avec la volonté du gouvernement fédéral de mettre fin aux manifestations de la jeunesse, un panel présidentiel a approuvé mardi les demandes des manifestants de #SARSMUSTEND, notamment l'arrêt de l'usage de la force contre les manifestants et la libération inconditionnelle des personnes arrêtées.

Les demandes en cinq points des manifestants ont été approuvées lors d'une réunion convoquée par l'inspecteur général de la police, Mohammed Adamu, et la Commission nationale des droits de l'homme, en présence des parties prenantes.

Dans le cadre des mesures prises pour calmer les nerfs, le président de la Chambre des représentants, Femi Gbajabiamila, avait déclaré précédemment que la Chambre veillerait à allouer des fonds pour l'indemnisation des victimes des manifestations de #EndSARS.

M. Gbajabiamila a déclaré que cette action s'inscrivait dans la volonté de faire en sorte que le sacrifice des personnes tuées lors des manifestations dans certaines régions du pays ne soit pas vain.

"Pour qu'ils soient indemnisés", a déclaré le Président, "la Chambre va dresser la liste de toutes les victimes et utiliser le processus budgétaire 2021 pour indemniser leurs familles".

Lors d'une autre réunion avec une délégation conduite par le chanteur populaire nigérian David Adeleke (Davido), venu en visite de courtoisie pour faire part au Parlement de la profonde douleur du peuple nigérian face aux brutalités policières, le président a réitéré la résolution de la Chambre des représentants de veiller à ce que les réformes clés soient institutionnalisées au sein de la police nigériane (Nigerian Police Force, NPF).

Le président a déclaré que la Chambre des représentants avait reconnu la nécessité de réformer la police et avait pris des mesures pour remédier à la situation, telles que la récente loi sur la réforme de la police.

"La loi modifiée sur la réforme de la police contient l’essentiel, sinon la totalité, des griefs et des demandes que les Nigérians souhaitent voir, y compris une structure pour porter d’éventuels griefs contre la police qui fonctionne et qui devrait constituer un lien entre les citoyens et la police, car les Nigérians ne peuvent plus vivre dans la peur de ceux qui sont censés les protéger", a-t-il déclaré.

La réunion multipartite au quartier général de la police a réuni des dirigeants et des représentants d'organisations de la société civile au Nigeria, des militants de l'industrie du spectacle et du mouvement ENDSARS, ainsi que des partenaires au développement, le ministère des affaires policières et la commission des services de police.

Ils ont affirmé que les demandes en cinq points des manifestants et du mouvement ENDSARS sont de véritables préoccupations et seront prises en compte par le gouvernement.

Un communiqué publié à la fin de la réunion sur la mise en œuvre des recommandations du panel présidentiel sur la réforme de la brigade spéciale de lutte contre le vol (Special Anti-Robbery Squad, SARS) a déclaré: "suite aux manifestations publiques concernant les diverses formes de violations des droits de l'homme par l'Escouade spéciale de lutte contre le vol (SARS) et la dissolution consécutive de l'unité par l'inspecteur général de la police, Mohammed Adamu, il est apparu nécessaire de discuter avec les parties prenantes afin de renforcer la confiance et de rétablir la confiance du public dans l'application de la loi".

"Les agitations ont également mis en évidence la nécessité de mettre en œuvre les recommandations du groupe présidentiel sur la réforme de la brigade spéciale de lutte contre le vol (SARS)".

"Le Forum a été abordé par l'inspecteur général de la police et le secrétaire exécutif de la Commission nationale des droits de l'homme".

Le Forum a collectivement "salué la dissolution de la brigade spéciale de lutte contre le vol (SARS) par l'inspecteur général de la police, Mohammed Adamu ; réaffirmé les droits constitutionnels des Nigérians de réunion et de manifestation pacifique ; affirmé en outre le caractère sacré de la vie de chaque Nigérian et le rôle de la police dans la protection de ce droit ; affirmé que les demandes en cinq points des manifestants et du mouvement ENDSARS sont de véritables préoccupations et seront prises en compte par le gouvernement".

Selon le communiqué, signé par l'inspecteur général de la police et secrétaire exécutif de la Commission nationale des droits de l'homme, Tony Ojukwu, le Forum a noté que la dissolution du SRAS offrait l'occasion d'engager des réformes globales visant à repositionner la police nigériane comme une organisation moderne, réactive et centrée sur les citoyens.

"Le Forum note en outre que les réformes proposées devraient s'ancrer dans le cadre du Livre blanc sur le rapport du panel présidentiel sur la réforme de l'escadron spécial de lutte contre le vol, qui a été rédigé conjointement par la Commission nationale des droits de l'homme, le ministère fédéral de la Justice et la police nigériane".

"Le Forum affirme que les propositions de réforme de la police nigériane seront basées sur la Constitution de la république fédérale du Nigeria et sur les législations existantes telles que la Loi sur la police du Nigeria, 2020, la Loi sur le Fonds d'affectation spéciale de la police du Nigeria, 2019, la Loi sur l'administration de la justice pénale, 2015, la Loi anti-torture, 2017, et la Loi sur la Commission nationale des droits de l'homme, 2010 entre autres".

"Suite à la dissolution du SRAS, le Forum demande que des mesures immédiates suivantes soient prises pour rétablir la confiance du public et suite à la dissolution du SRAS, le Forum demande que les mesures suivantes soient prises immédiatement pour rétablir la confiance du public et la confiance dans la police : Un ordre de l'inspecteur général de la police à tous les commandements de l'État pour qu'ils cessent de recourir à la force contre les manifestants ; la libération inconditionnelle des manifestants et des citoyens arrêtés ; une communication ouverte et une sensibilisation des citoyens pour établir la confiance et une feuille de route pour la mise en œuvre du Livre blanc du groupe présidentiel sur la réforme du SRAS".

"Le Forum a accueilli favorablement la proposition de créer un commission indépendante d'enquête chargée d'examiner les violations des droits de l'homme commises par le défunt SARS entre autres segments de la police nigériane. Le Forum accepte la mise en place de cette commission indépendante par la Commission nationale des droits de l'homme dans la semaine prochaine. La Commission lancera un appel ouvert aux membres du public dont les droits ont été violés par le défunt SRAS entre autres segments de la police pour qu'ils soumettent des mémoires dans un délai d'une semaine".

"Le Forum recommande l'évaluation psychologique, la formation et le recyclage des fonctionnaires dissous du SRAS avant leur redéploiement. Le Forum décide de mettre en place les sous-comités techniques suivants afin de concevoir une feuille de route et un plan de travail pour la mise en œuvre du Livre blanc : Formation, capacité et réorientation ; Logistique : Infrastructure, communications et technologie ; Arrestation, détention et enquêtes ; Réglementation, contrôle et responsabilité et Financement et partenariats".

Le communiqué indique que les sous-commissions seront soutenues par la Commission nationale des droits de l'homme entre autres organisations de la société civile.

