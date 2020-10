La Guinée a enregistré 54 nouveaux cas de coronavirus

14 Octobre 2020

Conakry, Guinée, 14 octobre (Infosplusgabon) - L’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS) a diagnostiqué, mardi, 54 nouveaux cas positifs au coronavirus à l’issue des tests effectués sur 851 personnes, soit un taux de positivité de 6, 3pc, indique son bulletin quotidien.

La même source précise que 05 malades ont été déclarés guéris sur la même période, portant ainsi le total à 10.352 depuis la déclaration du premier cas de la maladie, le 12 mars dernier.

L’ANSS a enregistré un total de 11.188 de cas confirmés contre 70 décès dans les centres de traitement.

En dépit des consignes données par la structure de surveillance de la maladie et qui a distribué plus de 3 millions de masques aux 12 partis politiques en lice pour la présidentielle de dimanche prochain, les observateurs dénoncent le non-respect des mesures barrières durant toute la campagne électorale qui a débuté depuis plus de trois semaines et prendra fin samedi à minuit.

On rappelle que depuis avril dernier, près de 242 médecins et infirmiers ont reçu une formation théorico-pratique sur le triage, la reconnaissance des patients en état critique, la réanimation et les soins essentiels aux problèmes respiratoires.

