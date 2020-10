Congo : Vers le renforcement du système de collecte des recettes forestières

14 Octobre 2020

Brazzaville, Congo, 14 octobre (Infosplusgabon) - Les parties impliquées dans la gestion des recettes forestières, à savoir les directions générales de l’Economie forestière, des Impôts et des domaines, des douanes et des droits indirects, ainsi que celle des travaux publics se réunissent du 13 au 15 octobre à Brazzaville, sur les meilleures options à adopter en vue de renforcer le système de collecte actuel.

Organisé par le Projet des réformes intégrées du secteur public (Prisp), cet atelier vise une meilleure sensibilisation des acteurs concernés dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de l’audit fiscal du secteur forestier.

En rapport avec cet objectif, le Congo et la Banque mondiale ont récemment recommandé une étude dont les résultats montrent que les rôles assignés aux structures chargées de l’animation du secteur forestier ne sont pas opérants ou représentent des faiblesses importantes qui impactent l’efficacité du système de collecte des taxes issues de l'exploitation forestière.

" Il nous faut pallier à ce manquement afin que la fiscalité forestière du Congo contribue efficacement aux côtés d’autres secteurs d’activités au service de l’Etat ‘’, a déclaré le directeur général des Impôts, Ludovic Itoua, ouvrant les travaux dudit atelier.

Selon lui, la politique fiscale dans un pays reste un maillon essentiel des ressources qui contribuent au budget de l’Etat. Elle est un des outils majeurs de souveraineté pour bâtir une économie forte capable de faire face aux nombreux besoins de développement.

Parmi les ressources naturelles devant contribuer de façon substantielle et durable à cet objectif de développement, figure le bassin forestier du Congo, écosystème forestier représentant 65% du territoire national regroupant une importante réserve de bois de production et d’autres produits ligneux et non ligneux. Malheureusement, il y contribue faiblement.

Outre cet atelier, le Prisp, projet co-financé par le Congo et la Banque mondiale organise actuellement une formation au profit des agents publics de contrôle sur les normes internationales des institutions supérieures de contrôle des finances publiques révisées.

