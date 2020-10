Suisse : L'immunité collective est une stratégie contre la Covid-19 qui est "contraire à l'éthique", selon le patron de l'OMS

14 Octobre 2020

Genève, Suisse, 14 octobre (Infosplusgabon) - Utiliser le principe de l'immunité dite "collective" pour endiguer la pandémie de COVID-19 est "contraire à l'éthique" et "n'est pas une option" que les pays devraient poursuivre pour vaincre le virus, a averti, lundi, le chef de l'agence sanitaire des Nations Unies.

"L'immunité collective est un concept utilisé pour la vaccination, dans lequel une population peut être protégée contre un certain virus si un seuil de vaccination est atteint", a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), lors de la conférence de presse régulière de l'agence à Genève, la capitale suisse.

Mais, a-t-il expliqué, on y parvient en protégeant les gens contre le virus, "et non en les exposant à celui-ci".

"Jamais dans l'histoire de la santé publique, l'immunité collective n'a été utilisée comme stratégie pour répondre à une épidémie", a déclaré le chef de l'OMS, qui a estimé qu'elle était "scientifiquement et éthiquement problématique".

Selon une déclaration des Nations Unies, pour obtenir une immunité collective contre la rougeole, par exemple, environ 95% de la population doit être vaccinée. Cependant, selon les estimations de l'OMS, moins de 10% de la population mondiale est immunisée contre le coronavirus, ce qui laisse la "grande majorité" des populations du monde vulnérable.

"Laisser le virus circuler sans contrôle signifie donc permettre des infections, des souffrances et des décès inutiles", a déclaré le Dr Tedros.

Il a noté que ces derniers jours, le monde a connu la plus rapide augmentation des infections et ceci au cours de toute la pandémie, en particulier en Europe et en Amérique.

"Chacun des quatre derniers jours a vu le plus grand nombre de cas signalés jusqu'à présent", a-t-il déclaré. "De nombreuses villes et de nombreux pays signalent également une augmentation des hospitalisations et de l'occupation des lits des services des soins intensifs".

Le chef de l'OMS a également déclaré qu'en tant que "pandémie inégale", chaque pays réagit différemment, et a souligné que les épidémies peuvent être contrôlées par des mesures ciblées, comme la prévention des événements amplificateurs, l'isolement et les tests.

"Ce n'est pas un choix entre laisser le virus circuler librement et fermer nos sociétés", a-t-il déclaré.

L'OMS a souligné que beaucoup ont mis à profit leur temps de séjour pour élaborer des plans, former des agents de santé, augmenter le temps et la capacité de dépistage et améliorer les soins aux patients.

Selon toujours la déclaration, les technologies numériques contribuent à rendre encore plus efficaces des outils de santé publique éprouvés, tels que de meilleures applications pour smartphones afin de soutenir les efforts de recherche des contacts.

"Nous comprenons bien la frustration que ressentent de nombreuses personnes, communautés et gouvernements alors que la pandémie s'éternise et que le nombre de cas augmente à nouveau", a déclaré le Dr Tedros.

Cependant, il n'y a "ni raccourcis, ni balles d'argent", a-t-il ajouté.

