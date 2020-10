Kenya : Safaricom soutient la gestion des déchets électroniques par le secteur informel

14 Octobre 2020

Nairobi, Kenya, 14 octobre (Infosplusgabon) - La principale entreprise de communication du Kenya, Safaricom, a déclaré, mardi, qu'elle travaille avec des partenaires et des régulateurs pour soutenir le secteur informel dans la gestion des déchets électroniques.

Grâce à ce programme, l'entreprise de télécommunications vise à créer un modèle commercial durable qui créera des opportunités d'emploi et reliera le secteur aux marchés potentiels pour ses produits.

Safaricom a fait cette annonce en prélude à la Journée internationale de la gestion des déchets électroniques, célébrée le 14 octobre.

Ce programme verra également l'entreprise de télécommunications travailler avec les régulateurs pour soutenir l'octroi de licences aux acteurs du secteur informel afin d'accroître leurs capacités et de favoriser la transparence des opérations de gestion des déchets.

"Dans le cadre de notre programme de gestion intégrée des déchets, nous avons collecté plus de 1.200 tonnes de déchets électroniques", a déclaré Peter Ndegwa, PDG de Safaricom.

Il a ajouté que l'entreprise travaille en partenariat avec le Centre des déchets d'équipements électriques et électroniques de Nairobi, le ministère de l'Environnement, l'Autorité des communications et l'Autorité nationale de gestion de l'environnement (NEMA).

"Nous voulons maintenant encourager et promouvoir une plus large participation des multiples acteurs dans le processus de gestion des déchets électroniques", a affirmé M. Ndegwa.

Dans le cadre de ce programme, 100 gestionnaires de déchets électroniques et 15 réparateurs d'appareils électroniques seront formés à diverses bonnes pratiques et recevront éventuellement une licence de la NEMA.

Le programme vise également à améliorer les pratiques en matière de santé et de sécurité parmi les travailleurs informels du secteur.

Selon le rapport 2020 du Global E-Waste Monitor, un record de 53,6 millions de tonnes métriques de déchets électroniques ont été produits dans le monde en 2019, soit une augmentation de 21% en cinq ans seulement.

Le rapport prévoit que la quantité de déchets électroniques collectée d’ici 2030 à travers le monde atteindra 74 millions de tonnes métriques.

Cela fait des déchets électroniques le flux de déchets domestiques qui connaît la croissance la plus rapide au monde, alimenté principalement par des taux de consommation plus élevés d'équipements électriques et électroniques, des cycles de vie courts et peu de possibilités de réparation.

Selon le forum sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), seuls 17,4% des déchets électroniques ont été collectés et recyclés en 2019.

Cela signifie qu'en 2019, des quantités d’or, d'argent, de cuivre, de platine et d'autres matériaux récupérables de grande valeur, évaluées de manière prudente à 57 milliards de dollars, ont été pour la plupart mises en décharge ou brûlées plutôt que collectées pour être traitées et réutilisées.

La Journée internationale des déchets électroniques a été instituée par le Forum DEEE pour aider à promouvoir le recyclage des déchets électroniques au niveau mondial.

Safaricom a déclaré qu'elle s'associe depuis 2018 au ministère de l'Environnement et des Forêts et à d'autres acteurs pour commémorer la Journée internationale des déchets électroniques.

Safaricom célèbre cette journée dans le but de sensibiliser les populations à l'importance de l'élimination, de la manipulation et du recyclage sûrs des déchets électroniques.

