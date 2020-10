Plus de 2,8 milliards de francs CFA du CERF pour soutenir les personnes affectées par les inondations au Niger

13 Octobre 2020

Niamey, Niger, 13 octobre (Infosplusgabon) - Le Fonds central d'intervention d'urgence du Système des Nations unies (CERF) vient d’octroyer au Niger une enveloppe de 5.019.682 millions de dollars américains, soit 2,8 milliards de francs CFA, pour assister les personnes victimes des inondations enregistrées au cours des mois de juillet, août et septembre derniers, annonce un communiqué du Bureau de coordination humanitaire (OCHA)-Niger.

Selon un bilan établi par les autorités nigériennes, à la date du 21 septembre, ces intempéries ont fait 549.049 personnes sinistrées (69.485 ménages sinistrés) et causé 69 décès.

En outre, 47.782 maisons se sont effondrées, 19.513 têtes de bétail ont été décimées et 16.318 hectares de cultures ensevelies, impactant sérieusement les moyens de subsistance de ces ménages vulnérables pour l’essentiel.

Pour faire face aux besoins immenses induits par l’ampleur des dégâts causés, le 28 juillet 2020, le gouvernement nigérien a lancé un appel à la communauté internationale pour l’aider à assister les populations affectées.

"C’est en réponse à cette requête que la Coordonnatrice humanitaire a sollicité, avec l’appui du Bureau OCHA, le soutien du Coordonnateur des secours d’urgence pour mobiliser des fonds d’urgence permettant d’apporter un soutien additionnel aux efforts du gouvernement pour subvenir aux besoins les plus pressants des populations sinistrées", indique le communiqué.

Les fonds CERF ainsi mobilisés permettront aux agences des Nations unies et à leurs partenaires opérationnels (ONG et Services techniques de l’Etat) sur le terrain de garantir une assistance d’urgence aux personnes affectées dans les secteurs prioritaires des abris et biens non alimentaires, de la santé, de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement, de la protection, de la santé de la reproduction et des violences basées sur le genre.

Cette nouvelle allocation porte à 23,6 millions de dollars, soit 13,1 milliards de FCFA, le total des fonds déboursés par le CERF au profit du Niger depuis le début de cette année 2020.

Etabli en 2005 dans le cadre de la réforme humanitaire, le CERF offre une occasion unique pour des pays en crise d’accéder à un financement rapide, flexible et immédiatement disponible et permettre ainsi de sauver des vies humaines et de renforcer les capacités de réponse de la communauté humanitaire.

