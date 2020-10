Le ministre libyen de l'Intérieur exhorte le personnel des Commissariats à cultiver l'esprit de sécurité au service des citoyens

13 Octobre 2020

Tripoli, Libye, 13 octobre (Infosplusgabon) - Le ministre de l'Intérieur du Gouvernement d'union nationale, Fathi Bachagha, a souligné la nécessité de développer et de promouvoir "l'esprit de sécurité parmi les employés du ministère en général, des officiers, sous-officiers et personnels des commissariats de police en particulier, au service des citoyens et de la patrie".

Au cours d'une réunion, lundi soir avec des chefs des commissariats de police situés dans la municipalité de Tripoli, M. Bachagha a mis l'accent "sur la nécessité de maintenir la sécurité, de l'étendre et de la faire connaître, ainsi que de préserver la vie des citoyens et des propriétés publiques et privées", selon un communiqué publié mardi.

Il a souligné aussi la nécessité "de corriger les lacunes et insuffisances existant à l'intérieur des commissariats de police de toutes sortes et d'essayer de répandre l'esprit de coopération sécuritaire parmi tous les travailleurs à l'intérieur des commissariats de police".

Le ministre a également appelé "les chefs des commissariats de police à faire preuve de bonne moralité et de générosité, et à mettre l'intérêt national au-dessus de toutes les considérations, indépendamment du régionalisme".

Le responsable libyen a promis aux chefs des commissariats de police de fournir toutes les capacités nécessaires aux commissariats de police pour que tous les postes en Libye atteignent le niveau de centres modèles, selon les dernières techniques scientifiques utilisées dans les commissariats de police de plusieurs pays du monde.

Le ministre de l’Intérieur a effectué une visite surprise dans un certain nombre de commissariats de police pour évaluer la situation sécuritaire, appelant à prendre des précautions, à faire preuve de prudence et de discernement.

Selon lui, les commissariats doivent être un havre de sécurité auquel le citoyen peut recourir s’il se sent menacé ou signaler toute infraction affectant la sécurité du pays et du citoyen.

Le directeur général de la sécurité de Tripoli, le directeur général de la formation et le directeur- adjoint de l'administration générale de l'inspection et du suivi ont pris part à la réunion

FIN/INFOSPLUSGABON/OOL/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon