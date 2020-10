Formation sur l'utilisation des services d'Interpol pour des responsables de sécurité des postes frontières du gouvernement d'union en Libye

13 Octobre 2020

Tripoli, Libye, 13 octobre (Infosplusgabon) - Des directeurs de postes frontières relevant du ministère de l'Intérieur du gouvernement d'union nationale ont entamé lundi, un cours de formation dans le domaine du renforcement de la sécurité aux frontières via l'examen des documents de sécurité et l'utilisation efficace des outils et services d'Interpol.

Les travaux de la session de formation, ont débuté lundi, au siège du Bureau de la police criminelle arabe et internationale, dans la capitale, Tripoli, en présence du chef du Bureau de la police criminelle arabe et internationale, le colonel-major Abdelhamid al-Ghazali, le directeur de l'aéroport international de Maitiga, le directeur de l'aéroport international de Tripoli, le directeur du port de Khoms, le directeur du poste frontalier terrestre de Ras Jedir et le directeur du poste de l'aéroport international de Misrata.

Le ministère de l'Intérieur du gouvernement d'union nationale a déclaré, dans un communiqué sur son site, que la session de formation "intervient pour améliorer l'efficacité des travailleurs dans les postes frontières aériens, terrestres et maritimes".

La même source a déclaré que les stagiaires suivront, "trois jours durant, des conférences sur le renforcement de la coopération policière en matière de sécurité pour sécuriser les postes frontières terrestres et aériens et le contrôle des frontières, et sur l'introduction de systèmes liés à Interpol via la base de données des documents de voyage volés et perdus, afin de limiter les mouvements de terroristes, et d'introduire les outils d'Interpol au contrôle des frontières".

