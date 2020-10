Etats-Unis: " Réimaginer l'éducation pour obtenir un enseignement de qualité pour tous" ont exhorté l'ONU et ses partenaires à l'occasion de la célébration de la journée mondiale des enseignants

12 Octobre 2020

New York, Etats-Unis, 12 octobre (Infosplusgabon) - Le moment est venu de "penser au-delà de la COVID-19" pour réimaginer l'éducation et réaliser l'objectif d'offrir à tous les élèves un accès à un apprentissage de qualité, ont déclaré, lundi, les agences des Nations Unies et leurs partenaires dans une déclaration commune à l'occasion de la Journée mondiale des enseignants.

La commémoration de cette année de la Journée mondiale des enseignants met l'accent sur la contribution essentielle des enseignants pour assurer la poursuite de l'apprentissage pendant la période de la pandémie, ainsi que leur soutien crucial à la santé mentale et au bien-être des élèves.

"Durant la crise sanitaire, les enseignants ont fait preuve, comme ils l'ont fait si souvent, d'un grand leadership et d'une grande innovation en veillant à ce que "l'enseignement ne souffre d'aucun arrêt et qu'aucun apprenant ne soit laissé pour compte", ont déclaré les partenaires.

"Dans le monde entier, ils ont travaillé individuellement et collectivement pour trouver des solutions et créer de nouveaux environnements d'apprentissage pour leurs élèves afin de permettre à l'éducation de se poursuivre. Leur rôle de conseils sur les plans de réouverture des écoles et de soutien aux élèves pour le retour à l'école est tout aussi important".

La déclaration commune a été publiée par les dirigeants de l'agence des Nations Unies pour l'éducation, l'UNESCO, de son agence pour le travail, l'OIT, et du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), aux côtés du chef de l'Internationale de l'éducation, une fédération mondiale de syndicats d'enseignants.

Selon eux, les fermetures d'écoles en raison de la COVID-19 ont touché plus de 90% de la population estudiantine, à l'échelle mondiale, soit près de 1,6 milliard d'apprenants.

Dans le même temps, plus de 63 millions d'enseignants ont également été touchés, tandis que la crise a mis en évidence les faiblesses persistantes de nombreux systèmes éducatifs et aggravé les inégalités, avec des "conséquences dévastatrices" pour les plus marginalisés.

Une enquête conjointe de l'UNESCO, de l'UNICEF et de la Banque mondiale, sur la riposte à la COVID-19, a révélé que seule la moitié des pays étudiés offraient aux enseignants une formation supplémentaire sur l'enseignement à distance. Moins d'un tiers d'entre eux disposaient d'un soutien psychosocial pour aider les enseignants à gérer la crise.

En outre, 81% des enseignants du primaire et 86% de leurs homologues du secondaire ont les qualifications minimales requises, avec des variations régionales importantes, selon les données publiées par l'Institut de statistique de l'UNESCO, le Groupe de travail international sur les enseignants et le Rapport mondial de suivi sur l'éducation.

"Nous devons maintenant penser au-delà de la COVID-19 et travailler à renforcer la résilience de nos systèmes éducatifs, afin de pouvoir répondre rapidement et efficacement à ces crises et à d'autres du même type", ont recommandé les partenaires.

Il faut pour cela protéger le financement de l'éducation, investir dans une formation de qualité des enseignants et assurer le développement professionnel continu de cette main-d'œuvre.

"Sans une action urgente et un investissement accru, une crise de l'apprentissage pourrait se transformer en une catastrophe de l'apprentissage", ont-ils averti. "Même avant la pandémie de la COVID-19, plus de la moitié des enfants de dix ans dans les pays à faible et moyen revenus ne pouvaient pas comprendre une simple histoire écrite".

En attendant, les gouvernements et les autres parties prenantes sont invités à protéger la sécurité, la santé et le bien-être des enseignants, ainsi que leur emploi.

Parmi les autres recommandations, figurent l'amélioration des conditions de travail, et l'inclusion plus complète des enseignants et de leurs organisations représentatives dans le plan de riposte et de rétablissement de la COVID-19.

"Le moment est venu de reconnaître le rôle des enseignants pour aider à garantir qu'une génération d'étudiants puisse atteindre son plein potentiel, ainsi que l'importance de l'éducation pour la stimulation à court terme, la croissance économique et la cohésion sociale, pendant et après COVID-19", souligne la déclaration.

"Le moment est venu de réimaginer l'éducation et de réaliser notre vision d'un accès égal à un apprentissage de qualité pour chaque enfant et chaque jeune".

