Zimbabwe: Le ministre des finances rejette les déclarations de la Banque mondiale sur l'accroissement de la pauvreté dans le pays

12 Octobre 2020

Harare, Zimbabwe, 12 octobre (Infosplusgabon) - Le ministre des finances du Zimbabwe, Mthuli Ncube, a rejeté les déclarations de la Banque mondiale faisant état des niveaux de pauvreté élevés qui prévalent dans le pays, arguant que les soutiens financiers et alimentaires qu'ils offrent aux groupes vulnérables, ont un "impact instantané" et élimine donc la pauvreté sur le coup.

Interpellé par les journalistes sur les récentes annonces de la Banque mondiale, lors d'une conférence de presse tenue, sur les succès du "Programme de stabilisation transitoire", M. Ncube a déclaré que les transferts mensuels de 300 ZWL (3,68 $ US) effectués par le gouvernement et d'autres transferts non gouvernementaux avaient un impact immédiat sur la pauvreté dans le pays.

"Les transferts d'argent liquide ont un impact instantané, c'est très clair. Qu'il s'agisse de 300 ZWL ou de quelque chose de plus, nous ne sommes pas, d'ailleurs, les seuls à effectuer des transferts en espèces qui sont inscrits dans le TSP (Programme de Stabilisation transitoire). Ce sont également les organisations que vous avez mentionnées, la Banque mondiale et le PAM, qui parviennent également à obtenir des transferts supplémentaires d'autres organisations, y compris des partenaires bilatéraux, de sorte que ceux-ci ont un impact positif et immédiat sur la lutte contre l'extrême pauvreté, qui se fait déjà sentir", a déclaré M. Ncube.

"En fait, ces chiffres qui révèlent qu'un million de personnes supplémentaires sont maintenant plus pauvres étaient mis en exergue juste pour vous montrer, pourquoi nous devrions payer des transferts en espèces en premier lieu? Et après avoir effectué ces transferts aux ayant-droits, on a remarqué que ces personnes ne sont plus extrêmement pauvres, elles ne le sont plus, elles sont dans une situation améliorée, ce qui démontre que ces soutiens financiers ont un impact immédiat. Notre programme d'atténuation des effets de la crise alimentaire a eu également les résultats escomptés.

"Lorsque vous recevez votre repas, vous n'êtes plus extrêmement pauvre, vous pouvez vous nourrir et ainsi de suite et nous sommes déterminés à faire en sorte que nos citoyens les plus vulnérables, reçoivent ce genre de subventions.

Cette réponse de M. Ncube intervient à un moment où les enseignants, les médecins, les infirmières et les autres fonctionnaires se mettent constamment en grève pour exiger de meilleurs salaires, car la dépréciation du ZWL a considérablement réduit les salaires.

La réponse du patron du Trésor arrive également à un moment où le Programme alimentaire mondial rapporte que les trois quarts de la main-d'œuvre urbaine du pays, soit près de 2,9 millions selon les statistiques officielles, restent sans emploi.

En outre, les rapports du gouvernement et des organisations non gouvernementales montrent que plus de 8 millions de Zimbabwéens sont en situation d'insécurité alimentaire.

Les raisons qui sous-tendent ces statistiques sont le chômage élevé, les suppressions d'emplois, la dépréciation du ZWL, l'hyperinflation, les coupures de courant, les hausses de prix du carburant, l'incohérence des politiques, les pénuries de devises étrangères et les fermetures d'entreprises, pour n'en citer que quelques-unes.

En moyenne, les salaires se situent entre 30 et 175 dollars US, le plus élevé étant celui des médecins, contre un coût de la vie d'environ 250 dollars US par mois si l'on tient compte de toutes les dépenses de base telles que les loyers, les hypothèques, les transports, la nourriture, les frais de scolarité et les factures.

De son propre aveu, dans une lettre d'avril 2020 adressée aux institutions financières internationales, qui a fait l'objet d'une fuite, Ncube a déclaré que la pauvreté atteignait des niveaux "jamais vus ces derniers temps" et que cette situation devrait s'aggraver.

Dans cette lettre, Ncube a proposé un dialogue de haut niveau sur l'atténuation de la chute économique et sociale de la pandémie COVID-19 par le biais d'un allégement des arriérés "faute de quoi le pays subira une catastrophe sanitaire et économique".

"Tout ce que nous faisons a un impact instantané, je ne sais pas pourquoi vous ne faites pas de rapport sur... mais ces choses ont un impact immédiat", a déclaré Ncube, lors de la conférence de presse.

"Là où elles ne le sont pas, vous constaterez qu'il y a parfois un retard en termes d'impact, mais vous pouvez être sûr qu'elles vont se concrétiser. Toute politique adoptée à cette échelle aura forcément un impact, qu'il soit positif ou négatif, et je peux vous assurer qu'elle aura un impact positif".

