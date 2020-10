Ghana: Un parlementaire du parti au pouvoir abattu par des personnes soupçonnées d'être des voleurs à main armée

09 Octobre 2020

Cape Coast, Ghana, 9 octobre (Infosplusgabon) - Un membre du Parlement du nouveau parti patriotique (NPP) au pouvoir au Ghana, Ekow Quansah Hayford, a été abattu par des personnes soupçonnées d'être des voleurs à main armée, a déclaré la police, ce vendredi.

M. Hayford, député de la circonscription électorale de Mfantseman, dans la région centrale, ainsi que son chauffeur, ont été abattus après que leur voiture ait été attaquée vendredi vers 01h00 GMT par environ six voleurs présumés.

On signale que le parlementaire revenait d'un voyage de campagne pour les élections présidentielles et parlementaires du 7 décembre.

Le président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo s'est dit choqué par le meurtre de M. Hayford, qui était membre de son parti.

"Je suis choqué et attristé par la nouvelle de l'assassinat du député de Mfantseman, l'honorable Ekow Kwansa Hayford, par des voleurs à main armée présumés aux petites heures de ce matin", a-t-il écrit dans un post sur Facebook.

Le président a réconforté la famille endeuillée et les électeurs et a appelé les services de sécurité à arrêter d'urgence les auteurs de cet horrible meurtre.

"Au dire de tous, il était très apprécié et aimé de ses électeurs, et j'attends de la police qu'elle fasse arrêter les auteurs de cet acte horrible et cruel dès que possible. Mes plus sincères condoléances à sa famille, à la circonscription de Mfantseman, au Nouveau parti patriotique et au Parlement. Que son âme repose en paix parfaite", a déclaré le Président Akufo-Addo.

Entre-temps, l'inspecteur général de la police (IGP) James Oppong-Boanuh a mis une prime de 20 000 cedi (environ 3 400 $) sur les tueurs.

Selon une déclaration du directeur des affaires publiques, le surintendant de la police, Sheila Kesse Abayie-Buckman, l'argent sera remis à "toute personne qui donnera des informations crédibles permettant d'arrêter les auteurs de ce meurtre".

