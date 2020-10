Près de 12 milliards FCFA de la France au Niger pour les secteurs de la santé et de la jeunesse

09 Octobre 2020

Niamey, Niger, 9 octobre (Infosplusgabon) - L’Agence française de développement (AFD) a accordé au Niger, à travers deux conventions, un montant total de 18 millions d’euros, soit 11,8 milliards FCFA, pour le financement d'activités dans les secteurs de la santé et de la jeunesse, annonce ce vendredi, un communiqué officiel.

La première convention, d’un montant de 13 millions d'euros, soit 8,5 milliards FCFA, est un appui au Fonds commun du secteur de la santé.

Elle est destinée au Plan de riposte du gouvernement nigérien élaboré dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19.

Quant à la deuxième convention, elle appuiera le développement économique de la région du Kawar (Extrême-Nord) à hauteur de 5 millions d'euros, soit 3,3 milliards FCFA.

Elle est destinée au financement d'activités économiques et sociales et de soutien à l'agriculture et à l'entrepreneuriat des femmes que mène la Haute autorité à la consolidation de la paix (HACP) dans le département de Bilma.

