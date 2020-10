Les Etats-Unis "déterminés à former et à équiper" les forces de défense et de sécurité du Niger

08 Octobre 2020

Niamey, Niger, 8 octobre (Infosplusgabon) - L’ambassadeur des Etats-Unis au Niger, Eric Paul Whitaker, a assuré les autorités nigériennes que son pays demeure "déterminé à former et à équiper" les forces de défense et de sécurité du Niger pour faire face aux menaces régionales et prévenir les activités terroristes.

Dans une allocution à l’occasion de la cérémonie de commémoration organisée par l’ambassade des Etats-Unis au Niger, en hommage aux soldats nigériens et américains victimes d'une attaque terroriste le 4 octobre 2017 à Tongo Tongo (ouest du pays), Eric Paul Whitaker a expliqué que le Département de la Défense et le Département d’Etat américains, ont fourni plus de 500 millions de dollars américains en matériel d’assistance militaire et en programmes de formation.

Selon l’ambassadeur des Etats-Unis au Niger, les soldats américains travaillent avec l’armée et les policiers nigériens à travers tout le pays afin de développer et de maintenir une force professionnelle, de renforcer la sécurité frontalière, d’améliorer les compétences d’investigations et de collecte de renseignements.

Par ailleurs, Eric Paul Whitaker a indiqué que leur travail avec les Forces de défense et de sécurité du Niger n’est qu’une partie de l’approche 4D "Diplomatie, Développement, Démocratie et Défense", que les Etats-Unis adoptent au Niger afin d’atteindre leurs objectifs communs.

"Nous assistons le Niger en matière de développement parce que nous reconnaissons qu’il ne peut y avoir de sécurité sans développement et que le développement ne peut se faire sans sécurité", a-t-il dit.

Il a également relevé la qualité de la relation entre les deux pays, affirmant: "Notre relation bilatérale n’a jamais été aussi forte. Nos 60 premières années ont été solides, et je suis enthousiaste de voir ce que l’avenir réserve aux relations américano-nigériennes".

Eric Paul Whitaker a annoncé l’inauguration très bientôt, du nouveau bâtiment de l’Ambassade des Etats-Unis à Niamey.

"Nous réservons un mémorial afin de commémorer ces huit soldats tombés à Tongo Tongo. Huit pierres porteront le nom de chacun de ces huit soldats afin de leur rendre hommage pour leurs services", a-t-il dit.

