Les habitants de Zanzibar bénéficient d'un meilleur accès à l'eau et à l'assainissement grâce au soutien de la BAD

Zanzibar, Tanzanie, 8 octobre (Infosplusgabon) - Environ 287.000 habitants des quartiers de Saateni et Welezo de la ville de Zanzibar, en Tanzanie, bénéficient désormais de services d'eau et d'assainissement, suite à l'achèvement d'un projet financé par un prêt de 19 millions de dollars américains de la Banque africaine de développement (BAD).

Selon un rapport publié lundi par la BAD, le projet d'approvisionnement en eau et d'assainissement de la ville de Zanzibar a été réalisé entre 2012 et 2018 dans les deux zones urbaines.

Le rapport note que les progrès vers la réalisation des objectifs initiaux du projet sont largement satisfaisants.

En effet, 71 pc des personnes bénéficient des services d'approvisionnement en eau, 12 écoles primaires ont accès à des installations sanitaires améliorées, et 5.000 élèves du primaire ont été sensibilisés à l'hygiène et à l'assainissement.

"De même, 76 pc des 30 puits non fonctionnels ciblés ont été réhabilités, de nouvelles pompes submersibles ont été installées et six nouveaux puits ont été forés", indique le rapport.

Un total de 56.782 m3/jour d'eau est produit, ce qui représente 154 pc de la quantité de production visée qui est de 36 755 m3/jour", selon le rapport d'achèvement du projet.

Le document souligne également la réhabilitation et l'extension de plus de 68 kilomètres de conduites d'approvisionnement et de distribution d'eau, l'installation de plus de 15 compteurs, l'acquisition de près de 4 000 compteurs d'eau domestiques, ainsi que la réhabilitation et la construction d'environ 454 installations sanitaires et d'hygiène dans les écoles élémentaires, adaptées aux enfants et aux personnes handicapées.

En outre, 30 centres d'assainissement et d'hygiène dans les écoles ont été créés. Neuf sessions de formation ont été organisées pour 117 enseignants, dont 72 pc étaient des femmes.

"Le projet a fait des progrès remarquables et a finalement amélioré la vie des bénéficiaires ciblés", souligne le rapport.

"Le taux d'accès aux installations sanitaires dans les écoles est passé de 7 pc% en 2012 à 142 pc% en 2020. En outre, 34.353 élèves du primaire ont été sensibilisés à l'assainissement et à l'hygiène grâce à la formation proposée. Conformément à la conception du projet, les écoliers relaient ces messages dans leurs communautés, ce qui a eu un impact positif sur l'assainissement et l'hygiène dans ces communautés".

Pendant la construction du système d'approvisionnement en eau et des installations sanitaires, 227 emplois directs, dont 80 emplois qualifiés, ont été créés.

