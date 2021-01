Le Togo a enregistré au total 1864 cas de coronavirus depuis le début de la pandémie

07 Octobre 2020

Lomé, Togo, 7 octobre (Infosplusgabon) - Le Togo a enregistré lundi 10 nouveaux cas confirmés de coronavirus, qui portent à 1864 le nombre total de personnes contaminées dans le pays depuis le début de la pandémie, a-t-on appris, de source officielle.

Selon un communiqué du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, les dix nouvelles contaminations concernent 05 femmes et 05 hommes vivant à Lomé et dans ses banlieues dont l’âge est compris entre 31 et 60 ans.

Le ministère a également annoncé 11 cas de patients guéris, portant le total à 1403.

Par ailleurs, 48 patients ont déjà succombé au virus, alors que 413 sont encore sous traitement.

Depuis le début de la pandémie au Togo, 95.658 tests de laboratoire ont été réalisés.

