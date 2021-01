Les guides touristiques indépendants du Botswana reçoivent une subvention salariale

07 Octobre 2020

Gaborone, Botswana, 7 octobre (Infosplusgabon) - Les autorités du Botswana ont invité les guides indépendants à s'inscrire pour bénéficier de subventions salariales, le gouvernement s'efforçant d'aider l'industrie en difficulté en raison de la pandémie de la COVID-19.

Le ministère de l'Environnement, de la Conservation des ressources naturelles et du Tourisme a publié, mercredi, un communiqué invitant les particuliers à s'inscrire pour bénéficier de subventions salariales pour les guides indépendants.

Le porte-parole du ministère de l'Environnement, de la Conservation des ressources naturelles et du Tourisme, Akanyang Mmoi, a déclaré que l'enregistrement se fera dans l’ensemble du pays au département de la faune et des parcs nationaux, au département du tourisme, au département des forêts et des ressources de parcours et à l'Organisation du tourisme du Botswana, avant la fin du mois d'octobre 2020.

Ce développement a lieu alors que l'Allemagne fait don de 4,8 millions d'euros (environ 65,8 millions de pula), pour soutenir le secteur touristique local qui a été affecté par la pandémie de la COVID-19.

Ce financement est une mesure immédiate visant à aider les communautés à faire face aux effets néfastes de la pandémie et à contribuer au développement des infrastructures dans le secteur du tourisme.

En outre, cette aide devrait permettre de créer les emplois dont les communautés ont tant besoin.

Le secrétariat de la Communauté de développement de l'Afrique australe (Southern African Development Community, SADC) a mis en évidence, le mois dernier, la chute imminente du tourisme due à la COVID-19, qui devrait affecter les communautés et les start-ups du secteur.

