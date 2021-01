Mauritanie: Ghazouani a recu en audience l'envoyé spécial de la France pour le Sahel

07 Octobre 2020

Nouakchott, Mauritanie, 7 octobre (Infosplusgabon) - Le président mauritanien, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a reçu en audience, mercredi après midi, l’envoyé spécial de la France pour le Sahel, Frédéric Bontemps, Secrétaire Général de la Coalition du Sahel, rapporte l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI), un organe du gouvernement.

A sa sortie d'audience, M. Bontemps a expliqué les raisons de sa visite en Mauritanie. «Je suis venu ici au titre de deux fonctions : en qualité de responsable pendant quelques mois encore, de la Coalition pour le Sahel, un regroupement d’Etat du Nord et du Sud, qui essaie d’avoir une approche transversale des questions sahéliennes.

Ma visite en Mauritanie est le premier voyage dans ce pays du Sahel, depuis ma prise de fonctions, il y a un mois. J’ai souhaité donné la priorité à la Mauritanie, d’abord parce qu’elle assure la présidence en exercice du G5 Sahel, en plus du fait que Nouakchott abrite le Secrétariat Exécutif de cette organisation.

"J’ai eu des entretiens avec les ministres des Affaires étrangères et de la Défense nationale.

Au cours de l’audience avec le président de la République, nous avons discuté de la situation régionale, du G5 Sahel, de ses réalisations et des défis auquel il est confronté ».

Le diplomate français a, par la suite, exprimé sa satisfaction au sujet «de la coopération entre la France et la Mauritanie, le G5 Sahel et la France, et naturellement de la collaboration entre le G5 Sahel et la Coalition pour le Sahel ».

Le G5 Sahel est une organisation sous régionale dédiée à la lutte contre le terrorisme, l’insécurité et la coordination des efforts de développement, qui regroupe le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.

