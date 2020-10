Gabon : Les services bancaires en ligne

06 Octobre 2020

Libreville, Gabon, 6 octobre (Infosplusgabon) – On estime aujourd’hui, au Gabon, à quelques centaines de milliers, le nombre d’utilisateurs de services bancaires en ligne. Soit près d’un client bancaire sur dix. Aucune banque ne peut faire l’impasse sur une stratégie de développement du canal Web. Pourtant, on constate que ces stratégies sont multiples et diffèrent largement d’un acteur à l’autre.

Du courtage en ligne né à la fin des années 1990, en passant par la banque au quotidien et l’épargne, l’exploitation d’internet pour la distribution de produits financiers s’est largement développée cette dernière décennie. Dans le paysage complexe des banques présentes sur la toile, on peut identifier plusieurs modèles concurrents. Tout d’abord, on trouve les services bancaires classiques des banques traditionnelles qui complètent leurs réseaux d’agence physiques. En effet, les banques ont depuis longtemps déjà mis en ligne de l’information à la disposition de leurs clients, afin de leur permettre de consulter leurs comptes de chez eux ou d’accéder à des fiches produits et aux tarifs. Ces services bancaires en ligne se sont rapidement enrichis par des actes de gestion simples (virements, demandes de Relevés d’identité bancaire (RIB), commande de chéquier, gestion de l’épargne, etc). Ces services se sont tellement développés qu’on n’imaginerait plus aujourd’hui qu’une banque traditionnelle puisse s’en passer.

La digitalisation correspondait en effet à une attente forte des clients et à une volonté de la banque de réduire ses coûts de gestion en déportant les opérations courantes en dehors de l’agence. A côté de ces services bancaires en ligne, la plupart des banques suivent des stratégies opposées en se positionnant, soit en concurrence directe avec les banques traditionnelles avec l’objectif de gérer intégralement la relation bancaire des clients, soit en complétant des banques, dans une logique de spécialisation sur certains produits. « Dans le premier cas, la banque en ligne a été pensée comme une agence à part entière. Le client se voit attribuer, selon les enseignes, un conseiller clientèle intuitu personae ou un conseiller virtuel », explique un cadre de UBA. « La banque propose tous les services d’une banque traditionnelle. Des visios ou des appels téléphoniques remplacent les rendez-vous à l’agence. Les documents sont transmis par voie postale ou au format numérique, en fonction de leur caractère juridique », explique-t-il.

Une nouvelle gamme de produits





Le modèle économique de ces acteurs repose sur la simplicité, voire sur une stratégie low-cost. La recherche de la simplicité est une tendance qui se développe avec les banques en ligne faisant naître une nouvelle gamme de produits, qui se caractérise par des produits intuitifs, facile d’utilisation et ayant une vraie valeur ajoutée par rapport à la gamme de produits existante, dans la mesure où ils facilitent la vie des consommateurs. La plupart des banques en ligne se sont développées sur ce créneau, en proposant un produit unique, souvent un compte épargne bien rémunéré, à l’inverse du vaste choix de la gamme traditionnelle. Puis, on note une politique tarifaire ajustée, où le consommateur ne paie que pour ce qu’il consomme. C’est l’essence même des banques en ligne de proposer des sites internet disponibles 24/24 et bien souvent des applications mobiles complémentaires.

Des clients plus avertis et plus exigeants

Les banques ont compris l’intérêt de s’inscrire dans cette tendance, d’autant qu’elles doivent faire face à un double phénomène : d’une part, un contexte défavorable et d’autre part, l’émergence d’une nouvelle catégorie de clients, plus avertis et exigeants, qui n’hésitent pas à comparer les offres du marché pour identifier le meilleur ratio prix/qualité/service correspondant à leur besoin. Ainsi, les banques cherchent à recentrer leurs offres sur le consommateur et jouent la carte de la proximité. C’est ainsi qu’elles se déploient davantage sur toute l’étendue du territoire : plus d’une vingtaine d’agences pour chacune du trio dominant BICIG, BGFI, UGB. Et les produits bancaires se personnalisent.

