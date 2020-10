Réunion internationale à Berlin sur la Libye

05 Octobre 2020

Tripoli, Libye, 5 octobre (Infosplusgabon) - Une réunion sur la Libye se tient à Berlin, lundi, via vidéoconférence, destinée à faire le suivi de conférence de Berlin de janvier dernier, ont annoncé les autorités allemandes.

Le secrétaire général des Nations unies António Guterres, le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas et des représentants de 16 pays et organisations internationales participeront aux pourparlers, selon des médias allemands.

Le sommet virtuel comprendra des représentants des Nations unies, de l'Union européenne et africaine et de la Ligue arabe, en plus des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France, de la Chine, de la Turquie, des Émirats, du Congo, de l'Italie, de l'Égypte et de l'Algérie.

Il est à noter que le porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères a clairement indiqué que l'objectif de la conférence était de faire pression pour la mise en œuvre des décisions de la Conférence de Berlin, ajoutant qu'il y avait des signaux positifs sur lesquels il fallait s'appuyer, en particulier après les pourparlers organisés à Montreux, en Suisse.

Les pourparlers de ce lundi interviennent dans le sillage d'une série de pourparlers sur la sécurité et l'armée libyenne dans la ville égyptienne d'Hurghada et à des réunions tenues entre les délégations libyennes à Bouznika Maroc et à Montreux en Suisse, au cours des dernières semaines.

