Entretiens à Istanbul entre Fayez al-Sarraj et Recep Erdogan sur les développement de la situation en Libye

Tripoli, Libye, 5 octobre (Infosplusgabon) - Dans le cadre du processus de consultation, de coordination et d'échange de vues entre les deux pays, le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, a rencontré le président turc, Recep Tayyip Erdogan, dimanche soir à Istanbul, où des pourparlers ont eu lieu "sur les derniers développements en Libye et sur l'amélioration des perspectives de coopération conjointe"

Dans un communiqué, le Bureau des médias du Conseil présidentiel a précisé qu'"au cours des pourparlers, en présence de hauts fonctionnaires des deux pays, ils ont réaffirmé que la solution politique à la crise libyenne se fait dans le cadre des résultats de la Conférence de Berlin",

A cet égard, le président du Conseil présidentiel a déclaré qu'"au moment où nous cherchons à instaurer la paix sur tout le sol libyen, nous continuerons également d'élever le niveau de préparation et de disponibilité face à toute urgence, en profitant des expériences précédentes".

Au cours de la réunion qui a duré environ deux heures, MM. al-Sarraj et Erdogan ont discuté "de la sécurité et de la coopération militaire, notamment dans le domaine du renforcement des capacités de défense et de sécurité libyennes par le biais de programmes de formation, de réhabilitation et d'équipement, en plus d'un certain nombre de questions liées à la lutte contre le terrorisme, conformément au mémorandum d'accord à cet égard, signé entre les deux pays en novembre 2019".

D'autre part, les deux parties ont convenu que "la prochaine phase verrait élargir les horizons de la coopération pour inclure divers domaines économiques et de développement, mettre en œuvre ce qui avait été prévu concernant le retour des entreprises turques pour achever les projets bloqués en Libye, et donner la priorité à la contribution des entreprises spécialisées dans les projets de services et les programmes de maintenance et en commençant par un certain nombre de secteurs vitaux, en particulier les secteurs de l'électricité et de la santé, pour trouver des solutions radicales aux problèmes dans les deux secteurs de manière efficace et en un temps record".

Les entretiens qui ont eu lieu au palais présidentiel à Istanbul se sont déroulés en présence, du côté libyen, des ministres des Affaires étrangères, Mohamed Siala, du Plan, Taher al-Jhaimi, de l'Intérieur, Fathi Bachaghha, de la Défense Salaheddine al-Nemrouch et des Finances Faraj Boumtari, et le Conseiller du président à la sécurité nationale, Tajeddine Al-Razaki.

Du côté turc, ont pris part à la rencontre, les ministres de la Défense, Hulusi Akar, des Affaires étrangères, Muloud Cavusoglu, de l'Intérieur, Suleiman Soylu, et du Trésor et des Finances, Barater lAlbayrak, et le conseiller du président de la République, Safar Turan.

