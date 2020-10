Antonio Guterres invite les Libyens à œuvrer pour consolider le cessez-le-feu

05 Octobre 2020

Tripoli, Libye, 5 octobre (Infosplusgabon) - Le Secrétaire des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé "tous les Libyens à continuer d’œuvrer en faveur d’un cessez-le-feu durable, à contribuer de manière constructive au Forum de dialogue politique libyen facilité par l’ONU et de toujours agir en gardant à l’esprit les intérêts de la population du pays".

Dans une intervention à la réunion de Haut niveau sur la Libye organisé par l'Allemagne via vidéoconférence, M. Guterres a imploré également "d’encourager et d’appuyer les efforts de paix libyens facilités par l’ONU - non seulement en paroles mais en actes".

Il a rappelé, les engagements pris lors de la Conférence de Berlin sur la Libye par ce même groupe en janvier de cette année qui doivent être respectés et mis en œuvre.

Selon lui, les engagements pris à Berlin "comprennent l’application intégrale et inconditionnelle de l’embargo sur les armes du Conseil de sécurité", ajoutant que "les violations de l’embargo sont un scandale et remettent en question l’engagement fondamental de paix de toutes les parties concernées".

Il a indiqué que les livraisons étrangères d’armes et d’autres soutiens militaires doivent cesser immédiatement, assurant que les engagements de Berlin comprenaient également le rétablissement d'une procédure régulière et la prévention de la détention arbitraire grâce à la mise en place d'un système de contrôle judiciaire.

Le patron de l'ONU a plaidé "pour s'unir afin de restaurer la capacité de la Libye de fournir des services de base et la sécurité à sa population, dont les conditions de vie se sont continuellement détériorées, non seulement en raison du conflit, mais aussi en raison de la mauvaise gouvernance et de la corruption endémique".

Le peuple libyen continue de supporter le poids du conflit et est maintenant confronté à l'impact potentiellement dévastateur de la pandémie de la COVID-19, a ajouté M. Guterres, appelant à la levée immédiate, permanente et inconditionnelle du blocus sur la production et les exportations de pétrole du pays, qui a eu un impact paralysant sur l’économie.

Il a rappelé qu'un million de Libyens ont besoin d'une aide humanitaire et plus de 425.000 ont été déplacés de leurs foyers en raison du conflit.

"Le conflit dure depuis trop longtemps et nous avons aujourd'hui l'occasion de nous engager à nouveau pour y mettre fin", a-t-il ajouté à l'endroit des pays participants, signalant qu'il a été encouragé à assister à une accalmie dans les combats, malgré une impasse autour de Syrte où la confrontation directe entre les parties a été limitée.

Il a salué "des déclarations distinctes, en août, du Premier ministre Al-Serraj et le Président de la Chambre des représentants, Saleh appelant à un cessez-le-feu, à la levée du blocus pétrolier et à un retour au processus politique", ajoutant avoir appelé "toutes les parties à s'engager de manière constructive dans un processus politique inclusif".

Il a cité, par ailleurs, la réunion des représentants d'acteurs politiques libyens à Montreux, en Suisse qui ont formulé des recommandations sur les questions critiques nécessaires pour parvenir à une déclaration politique sur la crise libyenne, ainsi que celle des délégations du Haut Conseil d'État et de la Chambre des représentants à Bouznika, au Maroc, pour discuter des critères de sélection des postes souverains.

Il a ajouté que la Mission d’appui des Nations Unies en Libye prépare actuellement "une série de réunions et de consultations qui faciliteront la reprise de pourparlers politiques inter-libyens inclusifs - dirigés par les Libyens et détenus par les Libyens".

FIN/ INFOSPLUSGABON/AZS/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon