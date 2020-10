Gabon : Les métiers du secteur pétrolier : Trois questions à Nicolas Nsole

05 Octobre 2020

Libreville, Gabon, 5 octobre (Infosplusgabon) - Alerte et confiant, le jeune Nsole Lombé Nicolas, semble déborder d’énergie. Il aime son travail. Comme certains de ses collègues, il est issu de la 2e promotion des diplômés de l’Institut du Pétrole et Gaz (IPG) basé à Port-Gentil, la capitale économique et pétrolière du pays. Après avoir obtenu son Brevet d’opérateur de production, il est appelé à faire ses débuts sur une plateforme en Offshore. Nous l’avons rencontré sur la plateforme Anguille. La fluidité des échanges a laissé présager une bonne connaissance du langage pétrolier mais également une passion pour le travail qui lui a été confié.

Pourquoi avoir choisi cette formation à l'Institut du Pétrole ?

La formation à l’Institut du pétrole et du gaz était intéressante parce qu'elle préparait à un métier. D'habitude les formations proposées sont très théoriques et pas assez professionnalisées. C'est un domaine pointu qui demande beaucoup d'exigence et de productivité donc tous ces points m'ont conduit à choisir cette formation qui était en alternance : 2 semaines de cours théoriques et 2 semaines de cours pratiques. Après ma formation, j’ai été affecté sur la plateforme Torpille. C'est le deuxième plus ancien et le plus stratégique site parce que le gaz qui y est produit sert à plusieurs champs, on peut approvisionner les champs d'Anguille et de Grondin en gaz si besoin est. Et, ce même gaz produit sur Torpille est comprimé, il sert également à d’autres sociétés qui en font la demande. Sur mon lieu de travail, l'accent n'est pas vraiment mis sur une progression personnelle, on pense d'abord collectif. Le fait qu'on soit employé à la sortie de la formation constitue un atout majeur au vu d'autres formations qui peuvent se faire dans le domaine supérieur.

En ce qui concerne le recrutement comment cela se passe-t-il ?

Le recrutement se passe en 2 phases, l'une de pré-sélection (dépôt de dossier avec des critères à remplir : âge, niveau scolaire) et l'autre phase était un concours, environ 200 candidats l'ont passé, seuls 15 allaient être retenus et les 15 sélectionnés ont pu suivre la formation du Brevet d'Opérateur de Production. La formation a duré 15 mois. Sur la Plateforme de forage en offshore, je n'ai pas vraiment connu de difficultés parce qu’ayant travaillé dans le transport maritime, j'étais déjà habitué aux conditions rigoureuses. Donc l'adaptation a été assez rapide.

Que faisiez-vous avant d'intégrer l'Institut du Pétrole ?

Je travaillais dans le transport maritime au niveau de la consignation des navires, c'est un métier exigeant. L’IPG dispense une formation transversale. On a eu des modules en instrumentation, en mécanique (les machines tournantes, les pompes, les compresseurs), sur le matériel chaudronné (la tuyauterie, la robinetterie), sur la production (traitement d'eau, d'huile et de gaz) et tout ce qui est utile et qu'on peut retrouver sur un site de production sans oublier le côté HSE. Mon ambition est d'être compétent et d'acquérir le maximum de connaissances en rapport avec mon métier.

