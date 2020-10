Le travail en mer, une aubaine pour les jeunes gabonais

05 Octobre 2020

Libreville, Gabon, 5 octobre (Infosplusgabon) - Total Gabon, jadis premier opérateur pétrolier du Gabon a envisagé de revaloriser le champ de Torpille qui avait été construit dans les années 70 et qui est arrivé à maturité. Le site qui a subi de grands travaux d’intégrité pour pérenniser la production de pétrole.

Le champ sur lequel est déployé Torpille combine des travaux de pérennité, d’intégrité, de réduction de l’emprunte sur l’environnement et le développement de nouvelles réserves d’hydrocarbures. Le projet qui consistait plus précisément à améliorer le taux de récupération du pétrole, grâce à l’augmentation du nombre de points de soutirage et à l’injection massive d’eau, draine des centaines d’ouvriers de différents secteurs. Nous avons suivi au cours d’une journée et en direct de cette plateforme pétrolière immense, l’un d’eux, Nicolas Nsolé, jeune diplômé de la 2e session de formation de l’Institut du pétrole et du gaz (IPG) de Port-Gentil, et cela, dans la filière brevet d’opérateur de production.

Il est 7 heures à Port-Gentil, la capitale pétrolière située au Nord-Ouest du Gabon. Combinaison et gilet de sauvetage, chaussures de sécurité, casque, lunettes, gants… endossés, tous les passagers qui vont emprunter le surfer (l’un des bateaux qui nous conduit sur la plateforme en mer) sont invités à suivre une projection sur les règles d’or de sécurité et de vie en mer avant de prendre leur place pour un voyage en mer. Après 3h30 heures à bord de ce bateau de 60 places, nous nous arrimons à la plateforme Torpille au centre de 5 champs pétroliers. Torpille constitue un champ arrivé à maturité. C’est le maillon d’un ambitieux programme de redéveloppement pour pérenniser la production. Torpille produit officiellement un peu plus de 18 000 barils de pétrole par jour. A l’approche de la plateforme pétrolière, c’est souvent une petite flamme qui se détache de l’horizon. De plus près, on discerne une grosse structure métallique de plusieurs étages et où de nombreux amas de tubulures s’entrelacent en un labyrinthe plus ou moins rouillé. Pas un espace de libre si ce n’est la piste d’atterrissage d’hélicoptères.

Visiter une plateforme pétrolière n'est pas du tout un voyage touristique

La plateforme pétrolière est un monde un peu particulier, où vivent et travaillent pendant 14 jours de rotation avant le retour sur la terre ferme pour 14 jours de repos, des centaines de techniciens et d’ouvriers de différents corps de métier qui recherchent du pétrole, sécurisent la plateforme, procèdent à des réparations et assurent la vie au quotidien des individus qui font partie des bon réflexes au quotidien. Si certains d’entre eux quittent la plateforme pétrolière après une rude journée de travail, un bon nombre reprend la mer pour rejoindre d’autres plateformes aussi importantes parfois (Grondin, Anguille, etc.) pour y poursuivre leur activité ou regagner leur logement et se restaurer. Chaque plateforme de plusieurs étages dispose de son effectif, d’un certain nombre de logements, d’un centre de soins, d’une cuisine et des salles de conférences. Ici, l’espace bureau composé d’appareils de mesure et des techniciens qui peuvent agir sur les activités des puits à distance, est impressionnante. Nos échanges avec les différents acteurs de la plateforme sont souvent interrompus par des appels et échanges radio.

La sécurité comme règle de vie

Nous sommes bien en Offshore et avant de visiter les installations, un résumé des règles de sécurité et le reconnaissance des Points de rassemblement général de secours s’imposent à notre sortie du surfeur pour nous prémunir des situations dangereuses lors des déplacements sur la plateforme. Un agent responsable de la sécurité nous conduit vers une salle pour suivre une deuxième projection video afin de mieux cerner les dangers sur le site. Muni d’une T-Card nécessaires pour notre identification et pour passer d’un quartier de la plateforme à un autre, la visite peut commencer par les bureaux bondés d’appareils de mesure. Ici, c’est la cantine, là, la salle fumeur et plus loin, les salles de réunion, de conférence et de télévision.

Une visite qui n’en finit pas

Torpille est un complexe composé d'un axe Nord et d'un axe Sud qui comprend des plates-formes dans l'axe Nord par exemple Torpille Nord-Est, Pageot et Girel ; dans l'axe Sud il y a Marine et Baudroie Nord avec Balliste et Ilia. L’arrivée sur une plateforme offshore est toujours identique : Après la salle de projection, nous sommes dirigés à droite, puis un peu à gauche, entre des containers. On se faufile, on monte un petit escalier, là on contourne un autre container, une benne, et on accède au centre de tri des déchets. Malgré le fait d’emprunter plusieurs marches en montée comme en descente, nous ne nous retrouvons pas au même étage. Une fois par jour se réunissent tous les acteurs du puits. Les ouvriers creusent les puits grâce à une tête foreuse à travers laquelle ils installent des tubes de métal pour consolider le puits. Et puis, il y a la grue géante dont l’activité est incessante pour faire transiter le matériel divers de forage, souvent lourd, d’un remorqueur vers la plateforme ou encore pour vider celle-ci de tous ses ordures, etc.

Des restrictions pour une vie harmonieuse

Même immense, la plateforme n’est pas à l’abri de petites secousses bien que stable dans son ensemble. La plateforme est une île de ferraille fichée dans les eaux. C’est une très grosse structure qui est fixée en plusieurs points au fond de la mer, contrairement aux flotteurs qui ont un système pour compenser des vagues, et qui bougent de manière incessante. Les plateformes ne bougent pas. Elles oscillent pendant les tempêtes lorsque de hautes vagues heurtent le pont inferieur, faisant un bruit énorme suivi de tremblements. Par vents très forts, le travail s’arrête et il est parfois impossible de descendre les marches des escaliers. Sur la plateforme, les chambres sont aménagées. Les travailleurs ont accès à une salle de sport.

La vie des pétroliers sur les plateformes, c’est aussi le travail de nuit, l’installation des pipe-lines et le chantier de construction des plateformes adjacentes. Sur une plateforme pétrolière, où l’on travaille vingt-quatre heures sur vingt-quatre, la sécurité est une obsession. Pas d’allumettes, pas de briquet, aucun produit inflammable. Interdiction de fumer, sauf dans le module d’habitation aux conditions de pressurisation adaptées. Notre guide raconte comment l’équipe de travail s’affaire sans cesse autour du puits de forage, en prise avec les différentes couches rocheuses qu’il faut aller creuser à 2000, 3000 voire 4000 mètres avant d’atteindre les zones pétrolifères. Les équipes interviennent selon des rythmes spécifiques: douze heures de travail quotidien et douze heures de repos, 29 jours à bord et 21 jours à terre. Les cabines de la plateforme sont équipées de deux couchettes superposées, d’un cabinet de toilette, d’un poste TV avec écouteurs individuels, voire d’un relais téléphonique. Elles sont insonorisées et closes par des portes coupe-feu. Le restaurant propose des repas variés avec quatre services: matin, midi, soir, minuit. Seul interdit au menu ou dans les consommations individuelles hors du restaurant: les boissons alcoolisées. Les temps de récupération et de repos bénéficient de conditions de confort remarquables. Après les heures passées autour d’un puits de forage, la vie redevient normale. Si l’on excepte l’éloignement familial et l’isolement, bien sûr. «Mais la vie quotidienne adopte un autre rythme, sans précipitation, respectant des zones de silence. Loin de l’agitation de la ville, peut-être apprend-on à mieux se connaître soi-même et à découvrir cette fabuleuse richesse qu’est la solidarité.

