Le virus de la Covid- 19 mue selon les régions

05 Octobre 2020

Libreville, Gabon, 5 octobre (Infosplusgabon) - Un vaccin sera-t-il universel. ? Les scientifiques s’attellent depuis plusieurs mois à mettre au point un vaccin qui permettraient de contrôler la pandémie de la Covid-19. Mais le système immunitaire ne peut riposter à la pandémie de la même façon, selon les âges et les régions du globe. Il est difficile de nos jours de savoir si les symptômes présentés par les malades sont des séquelles de la maladie qui n'évolueront plus ou s'il s'agit de troubles transitoires.

Une fois encore, le manque de recul limite grandement la compréhension de ce qui se trame après l'infection. Le plus surprenant pour les médecins, ce sont les patients qui souffrent d'un rebond de la maladie. Ils se pensaient tirés d'affaire, mais, tel un balancier, leur état de santé oscille entre « tout va bien » et « tout déraille ». Là encore, les rebonds se caractérisent le plus souvent par de la fatigue et des difficultés respiratoires, mais aussi par des symptômes plus atypiques comme des douleurs neuropathiques et des troubles de la mémoire ou de l'attention.

Comment expliquer ces formes longues et parfois intermittentes ? Il pourrait s'agir d'une conséquence de l'orage cytokinique, la réponse immunitaire inflammatoire violente déclenchée par la lutte contre le virus. Cette dernière provoquerait un emballement immunologique qui perdurerait pendant de longs mois chez certains patients ou pourrait se réveiller brutalement chez d'autres, d'où les rebonds intempestifs. Il suffirait que l'organisme croise un banal virus (sans aucun lien avec le Sars-CoV-2) ou que le patient soit exposé à un stress important pour que le système immunitaire surréagisse.

Pour l'instant, les spécialistes utilisent le terme de « trouble dysimmunitaire » pour englober ces réactions, dont certaines pourraient s'apparenter à des maladies auto-immunes, lors desquelles le système de défense de l'organisme se retourne contre lui-même. Chez des personnes prédisposées, le Sars-CoV-2 pourrait agir comme le révélateur d'une maladie auto-immune sous-jacente.

L'aspect psychologique de la maladie est également déterminant dans le ressenti de nombreux malades. Les incertitudes et le climat de défiance existant autour du Covid-19 ont provoqué un état proche du syndrome post-traumatique chez un grand nombre de personnes qui sont pourtant guéries de la maladie. Les consultations auprès de psychologues leur donnent alors l'occasion d'apaiser leurs angoisses. Les médecins voient arriver dans leurs cabinets des patients dont les tests PCR et sérologiques ont tous été négatifs pour le Sars-CoV-2, mais qui, néanmoins, s'estiment victimes de l'infection. Là encore, le climat de défiance et de controverse autour de la maladie peut rendre le dialogue difficile.

L'élaboration d'un vaccin efficace est-elle certaine ?

« Ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. » Voilà qui résume bien l'état d'esprit de Marie-Paule Kieny lorsqu'elle évoque la mise au point rapide d'un vaccin contre le Sars-CoV-2. L'ex-directrice générale adjointe de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a été nommée à la tête du comité scientifique Vaccins, chargé de guider les choix du gouvernement français. À ce titre, elle a auditionné la douzaine de laboratoires qui fait la course en tête dans le développement de vaccins. Sept d'entre eux avaient déjà commencé des essais cliniques de phase 3 cet été, qui permettront de juger de leur efficacité.

Vacciner, c'est déclencher la réaction d'immunité spécifique au virus - en simulant une infection - pour fabriquer une mémoire immunitaire contre lui. En cas d'infection, le virus est reconnu et l'organisme peut se défendre, soit en bloquant totalement l'entrée du virus dans l'organisme (vaccin dit stérilisant), soit en atténuant ses effets et en limitant les formes graves de la maladie (vaccin dit atténuant). Les travaux entrepris pour mettre au point un vaccin contre d'autres coronavirus - le premier Sars et le Mers - n'ont jamais été couronnés de succès ; s'il aboutit, le vaccin contre le Sars-CoV-2 sera une première. Presque tous les projets de vaccin en cours sur la planète visent la fameuse protéine Spike (S). Cette protéine clé - qui permet au Covid-19 d'entrer dans les cellules afin de s'y répliquer - est la cible principale de notre système immunitaire pour contrer l'infection, comme le confirme l'étude de Grifoni & al. parue dans Cell. Il est donc à espérer que des vaccins aboutissent.

Cela dit, comme on l'a vu, les nouvelles ne sont pas si positives puisque les anticorps neutralisants générés lors d'une infection pourraient avoir une très courte durée de vie. Cela peut-il compromettre l'utilité d'un vaccin ? « Pas vraiment. C'est probablement la manière qu'a le virus de présenter son antigène qui induit ces anticorps neutralisants faibles. Si le vaccin présente la protéine Spike - cible principale des anticorps neutralisants - d'une autre manière que le fait le virus, cela pourrait donner des chances de survie plus longue aux anticorps neutralisants. C'est un problème que l'on peut contourner », rassure Jean Dubuisson. Une difficulté de taille pourrait néanmoins entraver l'efficacité de ces vaccins : la mutation. « Ces vaccins sont principalement orientés vers la protéine S. Nous allons les mettre au point pour viser la ou les souches circulantes, mais, à ce jour, il n'est pas exclu que le virus mute par la suite ; il mutera probablement. Les vaccins pourraient être moins efficaces. Toutefois, nous aurons des anticorps qui protégeront partiellement. Nous ne sommes pas dans le même cas de figure que la grippe. Avec le virus de la grippe, nous avons un réassortiment de fragments qui fait que nous pouvons avoir des antigènes assez différents et un vaccin plus du tout adapté », précise le chercheur. Pour l'instant, le virus semble se tenir plutôt tranquille. Comme il ne rencontre aucune résistance face à une population naïve et peut se répliquer efficacement, il n'a que peu de raisons de changer de stratégie. « Il semble que des mutations soient effectivement apparues, comme le montrent des analyses de séquences génétiques des virus, mais elles ne changent pas la structure globale des virus qui circulent. Dire qu'elles sont plus pathogènes ou plus contagieuses, aujourd'hui, c'est de la spéculation, nous n'avons pas assez d'éléments tangibles », note encore Jean Dubuisson.

Un autre phénomène évoqué plus haut, celui des anticorps facilitants, pourrait aussi compliquer la tâche des concepteurs de vaccins. Cela s'est produit avec le vaccin contre la dengue de Sanofi qui, dans certains cas, a aggravé la maladie en induisant des anticorps facilitants. Toutes ces difficultés potentielles ne doivent surtout pas ralentir la marche de la recherche, bien au contraire ! « Il faut explorer toutes les pistes, même si elles conduisent à l'échec. C'est la seule manière d'aboutir à un succès », conclut Marie-Paule Kieny, qui a travaillé sur la pandémie de grippe H1 N1 en 2009 et sur l'épidémie d'Ebola en 2015 pour l'OMS. ( Synthèse réalisée avec les notes du Point / Gwendoline Dos Santos et Caroline Tourbe)

