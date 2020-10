722 nouvelles infections au coronavirus enregistrées en Libye

04 Octobre 2020

Tripoli, Libye, 4 octobre (Infosplusgabon) - La Libye a dépisté 722 nouvelles infections au coronavirus émergent, portant à 36.809 le nombre total des infections confirmées à la Covid-19 enregistrées dans le pays, a annoncé dimanche, le Centre national de lutte contre les maladies, précisant que 540 guérisons et 14 décès ont été également recensés.

Dans un communiqué, le Centre a précisé qu'il a reçu 3.428 échantillons d'un certain nombre de laboratoires, indiquant qu'après examen des échantillons avec la technique du "PCR en temps réel", les résultats ont montré que 2.706 échantillons sont négatifs et 722 sont positifs, dont 516 nouvelles infections au virus et 206 des cas de contacts avec des patients antérieurs.

Sur les 36.809 infections au coronavirus confirmées depuis le début de l'épidémie dans le pays, 14.788 sont des cas actifs, 21.429 guérisons et 592 décès.

