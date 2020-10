La corruption en Libye, un système de pillage des ressources aux ramifications internationales

04 Octobre 2020

Tripoli, Libye, 4 octobre (Infosplusgabon) - Les énormes ressources en hydrocarbures et les atouts géostratégiques dont dispose la Libye, un pays de près de six millions d'habitants, ont toujours suscité la convoitise des grandes puissances internationales et régionales dont les appétits se sont aiguisés depuis la chute de l'ancien régime dans le sillage de la révolution du 17 févier 2011, favorisant la mise en place d'un pilage systématique des deniers publics par des responsables libyens à travers lesquels se profilent, en filigrane, toute une machine mondiale aux tentacules géantes broyant tout sur son passage.

Face à cette corruption qui gangrène les rouages de l'Etat libyen, donnant lieu à des détournements et à une dilapidation des richesses de la Libye via des réseaux de trafic d'influence aux relents de gangs internationaux, une prise de conscience a commencé à émerger aussi bien chez certains responsables nationalistes libyens, à divers niveaux, que parmi les citoyens ordinaires, principaux victimes de ce hold-up sur les ressources du pays.

Cette prise de conscience a donné lieu à une série d'arrestations parmi les responsables dont un ministre, un vice-ministre, une directeur d'une banque, un maire et des responsables et chefs de services soupçonnés de corruption et de malversations financières.

Le vice-ministre de l'Éducation du gouvernement d'union nationale, Adel Jumaa, a été mis en prison sur ordre du Bureau des enquêtes du procureur général qui avait émis un mandat de dépôt à son encontre pour des motifs des soupçons de corruption dans le contrat d'acquisitions et de fourniture de tables scolaires.

Le Bureau du procureur général a également ordonné l'emprisonnement du directeur de la comptabilité du ministère des Finances, Ahmed al-Montasir, dans le contexte "d'abus de pouvoir au profit d'autrui et de préjudice aux fonds publics", en plus de la convocation du contrôleur financier de l'Autorité générale des zones industrielles, Anis Bechir, pour comparaître dans le cadre d'une enquête.

Auparavant le Bureau d'enquête du procureur général, a ordonné l'emprisonnement du ministre des Collectivités locales, Milad al-Taher et de son adjoint, Saleh al-Caklouk, dans le cadre d'une accusation de pillage de fonds publics sous prétexte de financer, pour des sommes estimées à des dizaines de millions, des entreprises de service public dans la province orientale, sans arriver aux bénéficiaires.

Dans le cadre de cette enquête le directeur de l'hôpital de Sebha (800 km sud de Tripoli) a été arrêté pour avoir signé la réception de matériel médical et d'équipements pour sa région sans réellement qu'ils soient arrivés à destination.

Le président du conseil municipal à Beni Walid (environs 180 km au sud-ouest de Tripoli), a été emprisonné pour avoir disposé des trois millions de dinars alloués aux personnes déplacées par la guerre de Tripoli, en collusion avec des membres de sa famille, selon l'acte d'accusation.

Parallèlement, la Force des opérations spéciales a annoncé l'arrestation du directeur de la Banque étrangère libyenne, Mohammad Ben Youssef, sur ordre du ministère public.

Le ministère de l'Intérieur a annoncé que la direction de l'application de la loi, branche de Tripoli de la direction générale des opérations de sécurité, a interpellé le directeur général des projets de production de la Compagnie générale libyenne d'électricité (GECOL), ancien membre du conseil de direction, objet d'un avis de recherche émis par le Bureau du procureur général pour corruption dans l'entreprise, et la prise des mesures juridiques à son égard en prélude à son déferrement devant aux autorités juridiques compétentes.

En outre, le chef du parquet militaire de Tripoli a également émis un ordre pour que les Forces de l'Organe de dissuasion et d'enquêtes criminelles arrête et fasse comparaître le vice-ministre de la Santé, Mohamed Haithem, ainsi que cinq autres sur fond d'affaires de corruption.

Le chef du département des enquêtes du Bureau du procureur général, al-Seddik al-Sour, a annoncé, à ce sujet, avoir mené des enquêtes sur plusieurs dossiers liés à l'argent public et aux délits économiques.

Il a souligné qu'il s'est attaché les services des sociétés internationales afin de connaître les faits dans un certain nombre d'affaires liées à l'Autorité libyenne des investissements (LIA) et à la Banque étrangère libyenne, signalant une coopération judiciaire internationale pour enquêter sur les dossiers de la Banque centrale de Libye à Tripoli et Beidha (est) en plus du rendement du gouvernement.

M. al-Sour a révélé que la coopération internationale a dévoilé l'envergure du gaspillage par de la banque libyenne externe d'environ huit cents millions de dollars en investissements non classés, ce qui a entraîné de graves dommages à l'argent public.

Ces arrestations surviennent dans un contexte particulier après des mouvements de protestations parmi les jeunes libyens à Tripoli et dans plusieurs villes du pays à l'Ouest comme à l'Est pour dénoncer, la détérioration des conditions de vie, l'absence d'accès aux services de base et la corruption des responsables qui gangrène les rouages de l'Etat.

L'analyste politique libyen, Adelhamid Salem al-Chaouach a souligné que "l'ampleur de la corruption en Libyen a pris des dimensions déconcertantes privant le pays de ses ressources et poussant davantage les franges de la classe moyenne à la paupérisation", rappelant que "l'ancien envoyé spécial de l'ONN en Libye, Ghassan Salamé avait accusé publiquement les responsables politiques de corruption et dénoncé le pillage systématique des richesses ".

M. al-Chaouch a souligné que "cette corruption et ces pillages des richesses libyennes profitent également à l'étranger avec l'implication de réseaux de pays européens", citant " l’assassinat de la journaliste maltaise d’investigation, Dafna Caruana Galizia qui enquêtait sur le trafic du pétrole libyen et le blanchiment de l’argent".

Le carburant en Libye fait l'objet d'opérations contrebande, qui ont été considérablement exacerbées ces dernières années, contribuant aux pénuries d'essence dans les stations des villes ou le prix fixé à 0,10 dollar le litre en fait le moins cher au monde grâce à des subventions gouvernementales de plus de 6 milliards de dollars par an. Ce qui incite les réseaux internationaux à exploiter ces prix bas pour se livrer à des opérations de contrebande, en particulier à destination des pays voisins.

Pour l'analyste politique "Malte étant un pays européen. Elle est impliquée jusqu’au cou dans la contrebande et sert comme plateforme du trafic et du pillage de la Libye".

A noter qu'en 2018, le Bureau du procureur de la Libye a révélé les détails de la contrebande de carburant à travers les réseaux internationaux, dans le cadre d'une série d'enquêtes qui a duré plusieurs mois, précisant que ces opérations de contrebande de carburant se sont faites par voie terrestre à travers les postes frontaliers de Ras Jedir et Dhehiba communs avec la Tunisie et par mer, de la zone allant du Zaouia jusqu'à Zouara à l'ouest de Tripoli.

Il a précisé que le transfert de ces quantités de contrebande de carburant en particulier le diesel a été fait à travers des bateaux de pêche au large du port maritime de Zouara (ouest), qui, à leur tour, transportaient le carburant dans des navires-citernes de pétrole illégaux en haute mer pour le convoyer vers cinq pays étrangers (Malte - Italie - Turquie - Grèce - Liban), assurant l'émission de mandats d'arrêt contre ceux qui sont impliqués dans cette contrebande, principalement des Libyens, mais aussi deux Maltais et deux Italiens.

L'activiste et militant des organisations de la société civile libyenne, Karil Saleh al-Agouri, partage lui aussi cette dimension internationale dont est victime les richesses libyenne, citant "l’affaire de la banque belge et le détournement les avoirs de l’Etat libyen situés à l’étranger gelés sur décisions de l’Organisation des Nations unies en 2011 et dont 14 et 15 milliards d’euros se trouvent Belgique entre", précisant que "la presse a dévoilé le scandale du retrait à partir de 2012, de 235 millions d’euros d’intérêts de la banque d’Euroclear pour revenir entre les mains du fonds souverain de l'Autorité libyenne de l'investissement alors que dès 2013, c’est en moyenne 300 millions d’euros puisé de ces fonds qui ont fui la Belgique".

Il a rappelé, par ailleurs, que "le pillage des ressources libyennes se poursuit encore, aujourd'hui à destination d’Istanbul en Turquie et de Dubai aux Emirats arabes unies", précisant que "les avions libyens à destination de ces pays transportent des valises plein à craquer de millions de dollars quotidiennement pour les blanchir".

M. al-Agouri a mentionné "les coups de filets réalisé par la police tunisienne sur le poste frontière de Ras Jedir commun avec la Tunisie où sont confisqués des millions de dollars et d'euros en argent liquide détourné des derniers publics en Libye".

Il a également cité "les frontières est de la Libye où des fuites portent aussi sur des millions de dollars à destination du Caire en Egypte", précisant que "les sommes d’argent détournées de Libye débarquent dans des banques en occident où elles sont fructifiées en toute illégalité en veillant à fermer l'œil sur leur origine, ni faire de traçabilité, rien que pour booster les économies de ces pays industriels dans le contexte d'une conjoncture difficile marquée par la propagation de la pandémie du Covid-19".

Pour l'expert financier libyen Issam Hamouda al-Issawi, "le détournement et le pillage des richesses de la Libye ne repose pas uniquement sur des libyens qui représentent, en réalité, un faible maillon. Il s’agit, en fait, d’un vaste réseau international où sont impliquées des banques, de grandes firmes internationales et aussi sont compromis de hauts responsables dans les pays occidentaux en sus des réseaux du crime international".

Il a estimé que "les valeurs de justice, d'équité, de transparence et de démocratie dont se targuent les occidentaux semblent être taillés sur mesure et n'ont pas une dimension universelle car ils en font un usage sélectif excluant les pays non industrialisés en particulier ceux du continent africain".

M. al-Issaoui a dénoncé, "la politique de deux poids deux mesures adoptée au détriment des pays faibles dont les ressources sont victimes d'un saignement interrompu depuis l'ère coloniale jusqu'à aujourd'hui", rappelant que "les pays occidentaux imposent des sanctions sur les autres pour blanchiment d'agent et financement du terrorisme alors qu'eux-mêmes servent de paradis fiscaux à peine déguisés pour abriter les richesses mal acquises".

Il s'est félicité "de la prise de conscience qui a commencé à prendre forme en Libye", soulignant que "la rue libyenne est décidée à ne plus se laisser voler les richesses du pays et toutes ces arrestations de hauts responsables augurent une nouvelle ère dans en Libye où l'impunité n'est plus de mise".

FIN/ INFOSPLUSGABON/AZS/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon