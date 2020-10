Le Club Africain fête ce dimanche ces 100 ans riches en titres

04 Octobre 2020

Tunis Tunisie, 4 octobre (Infosplusgabon) - Le Club Africain (CA) de Tunis fête ce dimanche ses 100 ans d'existence depuis sa création par un staff composé entièrement de tunisiens avec à leur tête, Béchir Ben Mustapha, premier président du comité directeur du club.

Bardé de titres et de consécrations, le CA a brillé à l’échelle locale et internationale et ce, dans toutes les disciplines et dans les sports collectifs et individuels. Parmi ces titres, on peut citer surtout une coupe des clubs champions d’Afrique, une coupe des clubs afro-asiatique, une coupe arabe des vainqueurs de coupe, la Ligue des champions arabes, deux coupes nord-africaines des clubs champions, trois coupes du Maghreb des clubs champions et une coupe du Maghreb des vainqueurs de coupe.

Sur le plan local, le CA a remporté 13 fois le championnat tunisien dont le dernier remonte à la saison 2014/2015, sans oublier les coupes de Tunisie et les 3 super-coupes nationales qui ont permis au CA de rayonner sur la scène locale.

Le CA a aussi gagné deux titres durant l’époque du protectorat, lors de la colonisation française.

