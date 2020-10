Coronavirus: 45 décès et plus de 2500 contaminations en Tunisie en deux jours

04 Octobre 2020

Tunis, Tunisie, 4 octobre (Infosplusgabon) - Le bilan de la pandémie du coronavirus s’alourdit de plus en plus en Tunisie où 45 décès et 2509 nouvelles contaminations ont été enregistrés en deux jours (les 2 et 3 octobre), selon le ministère de la Santé.

Ces chiffres portent à 321 le nombre de décès et à 22.230 celui des contaminations recensés depuis le début de la pandémie, précise un communiqué publié dimanche par le ministère.

Actuellement, 1.139 patients atteints du Covid-19 sont hospitalisés dont 116 admis dans les services de soins intensifs et 45 sont sous respirateurs artificiels.

Alarmées par cette évolution de la situation épidémiologique “loin d’être rassurante”, le premier ministre Hicham Mechichi, a annoncé samedi soir une batterie de mesures destinées à freiner la propagation du nouveau virus.

Ces mesures devant être appliquées “avec rigueur” pendant deux semaines, imposent le port obligatoire de masques de protection dans les espaces et les administrations publics. Elles portent en outre, sur l’interdiction des rassemblements et des manifestations culturelles, sportives, politiques et scientifiques.

Les espaces et établissements qui ne s’y conforment pas seront instantanément fermés, a averti le premier ministre.

Au niveau des régions, les gouverneurs auront la latitude de décréter le confinement sanitaire, voire le couvre-feu, selon le degré de gravité de la situation.

FIN/ INFOSPLUSGABON/AZS/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon