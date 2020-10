Club sfaxien/Esperance sportive de Tunis en finale de la coupe de Tunisie de volley-ball

04 Octobre 2020

Tunis Tunisie, 4 octobre (Infosplusgabon) - Le Club sfaxien et l'Espérance sportive de Tunis seront opposés en finale de la coupe de Tunisie de volley-ball après leurs victoires respectives en demi-finale contre l'Étoile sportive du Sahel (3 sets à 1) et Sidi Bou Said (3 sets à 0).

Les deux clubs joueront la finale samedi prochain.

