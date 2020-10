Stephanie Williams qualifie de "fragile" le cessez-feu informel sur les fronts de combat en Libye

04 Octobre 2020

Tripoli, Libye, 4 octobre (Infosplusgabopn) - La Représentante spéciale par intérim du Secrétaire général des Nations unies en Libye, Stephanie Williams, a révélé que "la Mission (onusienne) a poussé à poursuivre la stabilisation du cessez-le-feu en Libye", notant, toutefois, que bien que "la cessation des hostilités a effectivement prévalu dans la région, de manière non officielle, elle demeure fragile et peut s'effondrer à tout moment".

Dans une interview publiée, dimanche, par le journal londonien Al-Sharq Al-Awsat, Mme Williams s'est félicitée des négociations libyo-libyennes de sécurité et militaire d'Hurghada en Egypte, affirmant que c'était "une évolution positive dans le domaine de la sécurité et de l'armée".

Les 28 et 29 septembre, la Mission d'Appui des Nations unies en Libye (MANUL) a parrainé des pourparlers directs sur la sécurité et l’armée entre les délégations de l’armée nationale libyenne dirigée par Haftar et ceux des forces loyales au gouvernement d’union nationale à Hurghada, en Égypte.

"Nous sommes reconnaissants aux participants des deux côtés pour leur esprit de responsabilité et de transparence, qui a renforcé la confiance mutuelle et fait des pourparlers des progrès tangibles, aboutissant à un ensemble de recommandations importantes qui seront présentées plus tard, pour discussion, sur la table des réunions de la Commission militaire mixte 5 + 5, qui, nous l'espérons, contribueront à la fin à la conclusion d'un accord de cessez-le-feu permanent en Libye", a ajouté la responsable onusienne.

Il convient de noter que les recommandations de la réunion incluaient "l'arrêt des campagnes d'escalade médiatique et des discours de haine, le remplacement par un discours de tolérance et de réconciliation et le rejet de la violence et du terrorisme ainsi que l'accélération de la libération des prisonniers chez les deux camps, la formation de comités mixtes à cette fin et l'ouverture de voies de communication entre les Libyens".

Mme Williams a déclaré, par ailleurs, que les violations de l'embargo sur les armes en Libye "se poursuivent par un certain nombre d'Etats membres qui ont participé à la conférence de Berlin sur la Libye et par toutes les parties en Libye", ajoutant que "le rythme s'est peut-être ralenti récemment, mais cela ne veut pas dire qu'il s'est arrêté".

La MANUL s'apprête à organiser un nouveau round des pourparlers politiques inter-libyens destinée à lancer une nouvelle transition à travers la restructuration d'un nouveau Conseil présidentiel et la formation d'un gouvernement d'unité nationale, en prélude à des élections générales en mars 2021.

